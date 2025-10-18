Дали знаете кој е шведскиот метод на чистење? Корисен е за намалување на насобирањето облека

0 SHARES Сподели Твитни

Методот „шведско чистење“ доби голема популарност благодарение на уметницата Маргарет Магнусон и нејзината идеја за избегнување на акумулација на облека и предмети.

Нејзиниот пристап кон чистењето се покажа како универзален, бидејќи функционира не само за организирање на вашиот плакар, туку и за преглед на вашите навики, здравје и изглед.

Експертите советуваат да се започне со облека и обувки, бидејќи ова е најлесното место за проверка, бидејќи секој знае каква облека носи редовно, а што само стои наоколу со години. Тие исто така препорачуваат да не се ослободувате од целата облека одеднаш, бидејќи можете привремено да складирате некои квалитетни предмети, а остатокот да го донирате на оние на кои им е повеќе потребно.

Според експертите, жените редовно носат околу 30 проценти од својата облека. Шведскиот метод сугерира да го задржите она што одговара на вашиот моментален животен стил.

Покрај тоа, препорачливо е да се избере квалитет пред квантитет. Ова особено важи за јакни, џемпери и дуксери, бидејќи траат најдолго, па затоа е попрофитабилно да се инвестира во добар предмет.

