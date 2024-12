Дали Русите се виновни за смртта на 38 патници? Се појави теорија за авионската несреќа која го шокираше светот, на остатоците се забележани сомнителни траги: „Птиците не можеа да го направат тоа!“ (ФОТО, ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Патнички авион кој летал од Азербејџан за Русија се урна во средата во близина на градот Актау во Казахстан, при што загинаа 38 лица. На социјалните мрежи кружат видеа од местото на несреќата, а едно посебно го привлече вниманието на многумина.Имено, на трупот на авионот може да се забележат сомнителни дупки кои, како што велат, птиците не можат да ги направат, а многумина се сомневаат дека авионот го собориле Русите.Според текот на леталото на летот радар 24, леталото прелетало над Република Дагестан долж брегот на Каспиското Море, по што исчезнало од радарите, што укажува на тоа дека бил изложен на системи за противвоздушна одбрана во Русија. Според податоците на Flight Radar, авионот во одредени моменти летал на само 260 метри над морето.Потоа се креваше и спушташе на небото, што покажува дека има проблем со контролите.

What just happened to Azerbaijan Airlines Flight 8243?? Flight Radar showed it having an emergency squawk 7700. The flight was erratic in altitude. #azerbaijan #planewatchers #avgeek #flightemergency pic.twitter.com/K6ApRsaPvK— Zach Shapiro (@zrs70) December 25, 2024

Пред падот, екипажот пријавил силен удар во трупот. Тие претпоставуваа дека леталото удрило во јато птици, но подоцна беше објавено дека токму експлозијата на резервоарот за кислород ја снабдувал пилотската кабина во случај на намалување на притисокот.Сепак, новата снимка на која се гледаат дупки на страните на урнатините фрли сомнеж на двете теории.Русите вклучени во сè?Како што многумина сугерираат, руската противвоздушна одбрана можеби ја предизвикала несреќата бидејќи „дупките не изгледаат како да се направени од птици“.Новинарот на „Волстрит журнал“, Јарослав Трофимов, рече дека шпекулациите на руските медиуми вклучуваат руска противвоздушна одбрана што го помешала патничкиот авион со украински дрон.Познато е дека авионот „Ембраер 190“, кој и’ припаѓа на „Азербејџан ерлајнс“, се обидувал да слета на рускиот аеродром Грозни, главниот град на Чеченија, кој во тој момент бил нападнат од украински беспилотни летала.На авионот му било забрането да слета, а официјалната причина била наведена „магла“.Официјални лица за безбедност, исто така, рекоа дека чеченската воздушна одбрана отворила оган врз беспилотните летала, погодувајќи најмалку еден што експлодирал.Властите во Казахстан соопштија дека почнале да разгледуваат различни можни верзии за тоа што се случило, вклучително и технички проблем, објави руската новинска агенција Интерфакс..Да потсетиме, авионот Ембраер 190 на „Азербејџан ерлајнс“, кој летал од Баку за рускиот град Грозни, се урна во казахстанскиот град Актау со 69 патници и членови на екипажот.Казахстанското Министерство за вонредни ситуации соопшти дека местото на несреќата е на околу три километри од аеродромот Актау.Авиокомпанијата објави дека прелиминарната причина за падот на авионот е судир со јато птици.Во авионот имало 42 државјани на Азербејџан, 16 државјани на Русија, шест државјани на Казахстан и тројца државјани на Киргистан, изјавија за РИА Новости од Министерството за вонредни ситуации на Казахстан.Авион од Азербејџан се урна во близина на аеродромот во Казахстан.На социјалните мрежи е објавена првата снимка од падот на патничкиот авион АЗАЛ во Казахстан, кој летал од Баку за Грозни.



