„ДА СТАВИВ БОТОКС, А СЕГА ОСТАВЕТЕ МЕ НА МИРА“ Ја навредуваат поради изгледот додека се бори со ТЕШКА БОЛЕСТ, па на СИТЕ ИМ ЈА ЗАТВОРИ УСТАТА

Пејачката Селена Гомез откри на какви естетски зафати подлегнала, по бројните шпекулации на обожавателите за тоа што го направила. Селена се огласи откако Мариса Барионуево , асистент на лекар од поликлиника во Флорида, објави видео во кое го коментира изгледот на пејачката. Таа е инаку позната по своите TikToks каде ги коментира изгледот на познатите личности.“Мислам дека таа поминала низ толку многу во нејзиниот живот, особено поврзани со здравјето, па мислам дека не е фер да се шпекулира дали имала козметички процедури. Коментирам кога сум сигурен дека некој направил нешто, но навистина не сум Сигурна за Селена“, рече таа. е на видеото од 2023 година @marissathepa Replying to @krstn.fndt my honest opinion on Selena #greenscreensticker #fyp #selenagomez ♬ original sound – Marissa the PA Гомез ја налутија коментарите и гласините на фановите, па реши да одговори на нив.“Искрено, го мразам ова. Имам ботокс и толку. Оставете ме на мира”, напишала во коментарот. Мариса подоцна и се извини на пејачката за видеото што го направи, велејќи и: “Те сакам, навистина мислам најдобро. Извини ако ова те навреди на некој начин. Не должиш никому објаснување зошто го правиш тоа”. Изгледајте исто како кога бевте тинејџер или во вашите 20-ти. @marissathepa Replying to @Selena Gomez ♬ original sound – Marissa the PA Селена повторно се огласи по нејзиното извинување и и кажа дека нејзиниот коментар не е за неа туку за коментарите на другите, што „понекогаш само ја растажува“. View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)Пејачката долго време се бори со лупус , кој беше дијагностициран во 2014 година. Лупус е неизлечиво автоимуно нарушување кое ги напаѓа органите и ткивата, а еден од најчестите симптоми е осип на лицето кој наликува на пеперутка. Други симптоми се замор, болки во зглобовите, отежнато дишење… Поради лупус, Селена во 2017 година беше подложена на трансплантација на бубрег.

