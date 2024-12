Два месеци по раскинувањето, Ал Пачино е снимен на вечерно излегување со неговата поранешна девојка

0 SHARES Сподели Твитни

Два месеци по раскинувањето, Ал Пачино и Нур Алфалах беа фотографирани на вечерно излегување во Санта Моника (Калифорнија).Имено, Пачино (84) и Алфалах (31) биле на проекцијата на неговиот филм „Серпико“ од 1973 година, кој се одржал за членовите на Американската кинотека во Санта Моника.Алфалах тргнал од Пачино, додека обезбедувањето ги придружувало до киното. Таа за оваа пригода носеше црна пуфер јакна и панталони, додека тој носеше долг црн капут и црна капа.Al Pacino, 84, brings ex Noor Alfallah, 31, to movie screening months after saying they’re just ‘good friends’ https://t.co/Jr7s6BShuz pic.twitter.com/bBVUjg6cWW— Page Six (@PageSix) December 15, 2024Инаку, парот раскина во октомври годинава, а Ал Пачино тогаш изјави дека останале во добри односи. Тие имаат едногодишен син Роман, кој е роден во јуни 2023 година. Медиумите ги поврзаа уште во април 2022 година, кога извори рекоа дека парот бил во тајност за време на пандемијата.И покрај бројните врски, Ал Пачино никогаш не се оженил, а за своите поранешни партнери пишувал во мемоарите „Sonny Boy“, каде изјавил дека бракот никогаш не му бил опција. Алфала, исто така, претходно изјави дека „не е тип на брак“.Нивната врска беше во фокусот на јавноста поради големата разлика во годините, како и тоа што Ал Пачино стана татко на 84 години. Иако нема многу слободно време, тие го делат заедничкото старателство над синот Роман.



Пронајдете не на следниве мрежи: