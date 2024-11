„Двете вагини ми купија автомобил“! Таа е медицински феномен – поради состојбата се тркала во пари

0 SHARES Сподели Твитни

Ени Шарлот е родена со посебно пореметување – има две вагини. Нејзината состојба е шокантна за многумина, а таа добро се заработи од тоа.Ени Шарлот има пореметување uterus didelphys – тоа значи дека има две матки, два грла на матката и две вагини . Во оваа состојба, која влијае само на 0,3 отсто од населението, таа технички би можела да има две бебиња со два различни татковци во исто време.Жените како неа би можеле да имаат секс со двајца мажи во исто време , доколку сакаат.И додека Ени сега е горда на својата необична анатомија и заработува од неа преку страницата за возрасни OnlyFans каде има 137.000 претплатници, таа признава дека на почетокот се борела да се справи со состојбата со која е родена.Болни периодиИмала само 16 години кога лекарите ја откриле нејзината состојба при преглед за спирала.– Менструациите ми беа многу болни и обилни, дури неколку пати се онесвестив, па отидов да ставам спирала со надеж дека ќе ми помогне. Кога медицинската сестра го стави спекулумот ја слушнав како гласно дише и ми кажа дека итно треба да посетам гинеколог – изјавила таа за Fabulous, пренесува The Sun. View this post on Instagram A post shared by Anniee Charlotte (@annieecharlotte)Беше страшно да се добие ваква дијагноза на 16-годишна возраст.-Само сакав да имам една вагина, сакав да бидам нормална. Во тоа време се чинеше како огромен проблем. Има операција што луѓето со мојата состојба може да ја направат за да ги спојат матката, но лекарите ми рекоа дека тоа ќе предизвика повеќе штета отколку добро. Никому не кажав за тоа, претпоставував дека сите ќе реагираат со згрозеност – изјави таа.Неплодност или дополнителна плодност?Поради оваа болест, можно е да не стане мајка, туку да носи две деца.– Еден доктор дури ми рече дека можам да имам две деца, по едно во утробата и дека може да се родат со разлика од три месеци – рекла таа.Изјавува дека месечно има по два менструации кои на почетокот ги помешала со тешки менструации. Нејзината состојба ја чувала во тајност, а кога на 17 години почнала да има секс, нејзините партнери не ни забележале ништо необично.-Првпат му кажав на мојот сексуален партнер само на факултет, по неврзан состанок. Бев малку пијан и плачев. Ми рече дека не ни забележал. Тоа дефинитивно не влијаеше на неговото или на моето уживање во сексот, го сакав од самиот почеток. Еден човек дури ми ги крена нозете за да може подобро да гледа, рече дека сака да ги проба и двете и тоа беше навистина лудо – рекла таа.По еден партнер за секоја вагинаОваа година таа откри дека има двајца дечковци, по еден за секоја вагина.– Беше сосема нормално што кога момците почнаа да излегуваат со мене, би сакале да „присвојат“ една вагина. „Се гледав со еден дечко и тој ми рече: „Ја сакам левата страна “, па решив да барам некого за мојата десна“, рече Ени. Моментално е сингл и признава дека работата во индустријата за возрасни ја попречува потрагата по љубов, но целосно е фокусирана на кариерата. Таа е на OnlyFans веќе пет години, но на почетокот нејзината состојба не беше дел од нејзината содржина. View this post on Instagram A post shared by Anniee Charlotte (@annieecharlotte)– Некако случајно завршив на OnlyFans и немаше врска со тоа што имам две вагини на почетокот. Не знам дали дополнително ме напалува, но јас сум многу сексуално активна и веќе пратив голи слики, па си помислив, зошто да не го наплатам? – рече таа. – Отпрвин не сфатив дека имањето две вагини може да биде предност, всушност еден пријател ми рече дека треба подобро да ги користам за маркетинг. Така, во последните три години сум Ани, принцезата со две вагини, а мојот профил експлодираше од тогаш. Да кажам дека две вагини ми купиле автомобил е навистина кул – заклучила таа.

