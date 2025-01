Девојката на НБА кошаркарот е прогласена за Мис на САД, погледнете како реагираше тој (Видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Дваесет и тригодишниот Вокер Кеслер е еден од најдобрите млади центри во НБА, а неговата девојка Аби Стокард (22) беше прогласена за Мис на САД, за што не го криеше задоволството.Кеслер, кој веќе го носеше дресот на селекцијата на САД на Светското првенство во 2023 година, последните денови не беше фокусиран на кошарката, бидејќи неговата девојка Аби Стокард ја претставуваше Алабама на изборот за Мис на САД.

Walker Kessler watched his girlfriend Abbie Stockard win Miss America while at dinner with his coach Will Hardy 😂💯(via @BensHoops) pic.twitter.com/jrYL96LTIl— Kicks (@kicks) January 7, 2025

Кошаркарот го следеше настанот со својот тренер на Јута Џез Вил Харди и остана без зборови кога беше прогласена за победничка.Двојката се запознала на Универзитетот во Обурн, каде Кеслер играла кошарка, а Стокард била навивачка, а нивната романса трае оттогаш.Кеслер беше избран како 22-ри пик на драфтот во 2022 година, а подоцна беше избран за дебитант во првите пет.Во својата трета сезона тој има просек од 10,4 поени, 11,3 скока, 1,7 асистенции и 2,5 блокади по натпревар. Во моментов тој е вториот водечки блокер зад Виктор Вембањама и седми водечки скокач во лигата.



