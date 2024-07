Деми Мур во минијатурно бело бикини: Кој би и дал 61 година?

0 SHARES Сподели Твитни

Деми Мур уживаше во семејните собири, а поголемиот дел од времето го поминуваше со својот внук.Славната глумица Демир Мур (61) привлече големо внимание во бикини додека уживаше со семејството за време на викендот. Тие се собраа за да го прослават 33-тиот роденден на нејзината ќерка Скаут Вилис, а актерката ја покажа прекрасната фигура во бикини.Таа носеше ситно бело бикини и изгледаше најмалку две децении помладо, а фотографијата на Инстаграм ја објави нејзината најстара ќерка Румер Вилис.Деми Мур најмногу се забавувала со својата 15-месечна внука која ја држела за рака додека оделе заедно, а на главата имала капа.Неодамна познатата актерка ја видовме во првиот ред на Модната недела во Париз, а големо внимание привлече на премиерата на документарниот филм „Brats“ на фестивалот Tribeca во Њујорк, кога блесна во бела летна облека. .Погледнете ја познатата актерка во бикини на третата фотографија во серија. View this post on Instagram A post shared by Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)Како и некои други фотографии од познатата актерка…

