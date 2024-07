Денеска се одлучува дали Фон дер Лајен уште еден мандат ќе биде на чело на Европската комисија

0 SHARES Сподели Твитни

Пратениците на Европскиот парламент (ЕП) денеска одлучуваат дали на Урсула фон дер Лајен ќе и дадат втор мандат за претседател на Европската комисија.И покрај последните напори на фон дер Лајен да ја зајакне поддршката, исходот од гласањето – што ќе се одржи во Европскиот парламент во Брисел во 13 часот – е далеку од сигурен.Европските лидери официјално го именуваа фон дер Лајен на самитот во Брисел на крајот на јуни, пишува Телеграф.Одлуката дојде и покрај отпорот на италијанската премиерка Џорџија Мелони, која се воздржа откако ги обвини другите лидери на ЕУ за исклучување на партии како неа од разговорите.На Фон дер Лајен, кој е претседател на Комисијата од 2019 година, ќе му бидат потребни 361 глас за да биде потврден за втор мандат.Поддршката од десноцентристичката Европска народна партија (ЕПП), социјалистите и демократите и либералната Рене треба да и дадат доволно гласови.Но, она што ги прави работите потенцијално комплицирани е тоа што гласањето е тајно – што значи дека европратениците можат да гласаат според нивните сопствени склоности, а не според декларираната партиска линија.Некои ирски европратеници кои припаѓаат на центристичките партии рекоа дека ќе гласаат против назначувањето на Фон дер Лајен поради нејзиниот став за војната во Газа. Неколку француски европратеници кои припаѓаат на групата на ЕПП на Фон дер Лајен, исто така, рекоа дека нема да ја поддржат.За да се ограничи потенцијалот за несакани изненадувања, во последниве недели фон дер Лајен одржа приватни состаноци со неколку парламентарни групи во обид да ги обезбеди нивните гласови.Нејзината понуда не била секогаш успешна. По еден таков состанок, европратениците кои припаѓаат на групата Левица рекоа дека одлучиле да не гласаат за Фон дер Лајен поради нејзината подготвеност да ги зголеми воените и одбранбените трошоци.Таа, исто така, се сретна со Зелените и доби позитивни сигнали – иако некои пратеници рекоа дека ќе чекаат да го слушнат говорот на Фон дер Лајен во четврток пред да донесат конечна одлука.Дер Лајен, наводно, успеал да убеди некои членови на десничарските европски конзервативци и реформисти (ЕЦР) да ја поддржат, иако романската, француската и полската делегација рекоа дека ќе гласаат против неа.Италијанската премиерка, која ја предводи ЕЦР, исто така, се вели дека ја одложува одлуката за тоа како ќе им наложи на своите 24 италијански европратеници да гласаат до говорот на Фон дер Лајен.Сепак, според италијанските медиуми, таа се стреми кон поддршка на Фон дер Лајен во замена за Италија да и биде понудена врвна работа во следната Комисија – како што се посакуваните портфолија за економија или конкуренција.Мелони, кој ја предводи екстремно десничарската партија Браќа на Италија, се здоби со истакнат статус меѓу европската десница.Третата по големина група во Парламентот, новоформираните Патриоти за Европа, одби да го поддржи фон дер Лајен. Формирана од Унгарецот Виктор Орбан, вклучува лидери на екстремно десничарски партии во Франција, Австрија и Холандија.Ако Фон дер Лајен не успее на денешното гласање во Европскиот парламент, ЕУ ќе се врати на прво место, а лидерите ќе треба да се договорат за нов кандидат, кој потоа ќе треба да биде одобрен од Парламентот.Иако се објавени имиња, досега не се појавија очигледни алтернативни кандидати.Фон дер Лајен ја освои работата пред пет години кога нејзиното име беше изнесено од лидерите на ЕУ во договор во последен момент по политичкиот ќор-сокак околу другите претенденти.Тогаш беше изгласано само девет гласа помалку од потребното мнозинство. Гласањето во четврток може да заврши исто толку блиску. Choices are the hinges of destiny.Let us make the choice of strength, of leadership and of Europe.My address as candidate for the Presidency of the @EU_Commission ↓ https://t.co/ZSgqha8PY4— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2024

