Дневен хороскоп за сабота, 23 август: Бикот треба да го слуша своето срце, а Водолијата троши премногу

0 SHARES Сподели Твитни

Уште еден возбудлив астролошки ден е пред нас. Дознајте што ѕвездите подготвуваат за вашиот хороскопски знак.ОВЕНЉУБОВ: Денес, поради вашите силни страсти, претерано ќе реагирате на сè што е поврзано со вашиот љубовен живот. РАБОТА: Може да имате административни проблеми. ЗДРАВЈЕ: Воспаление на грлото.БИКЉУБОВ: Слушајте го вашето срце, во спротивно вашето его ќе ви предизвика проблеми во љубовниот живот. ДЕЛОВ: Не преземајте премногу ризици бидејќи ова не е период кога ризикот може да се исплати. ЗДРАВЈЕ: Стабилно.БЛИЗНАЦИЉУБОВ: Можно е да флертувате со некој од вашиот круг на пријатели, но нема да имате значајни можности за љубов. РАБОТА: Унапредување или добра можност за кариера. ЗДРАВЈЕ: Психосоматски тегоби.РАКЉУБОВ: Ќе ви се допадне некој што е недостапен. РАБОТА: Можете да добиете добра можност во кариерната сфера. Нова работа во креативна активност и напредок. ЗДРАВЈЕ: Проблеми со стомакот.ЛАВЉУБОВ: Се наоѓате во поволен период за пронаоѓање соодветен партнер. РАБОТА: Проблеми предизвикани од промени на работното место и лоши меѓучовечки односи. ЗДРАВЈЕ: Стабилно.ДЕВИЦАЉУБОВ: Стабилноста на љубовниот живот за оние кои веќе се во врска, и за оние кои не се, ќе го обнови контактот со некој од минатото. РАБОТА: Можни проблеми во областа на финансиите. ЗДРАВЈЕ: Поблаги проблеми со стомакот.ВАГАЉУБОВ: Можеби ќе направите промена во вашиот љубовен живот, бидејќи ќе ви се укаже добра можност. РАБОТА: Неразбирање и лоша комуникација со претпоставен. ЗДРАВЈЕ: Стабилно.СКОРПИЈАЉУБОВ: Денот ќе биде полн со можности за забава и контакт со привлечни луѓе. Тоа ќе има позитивен ефект врз љубовта. РАБОТА: Можни се мали проблеми во работниот процес. ЗДРАВЈЕ: Чувствителни дишни патишта.СТРЕЛЕЦЉУБОВ: Можно е да почнете да гледате со поинакви очи на некого со кого имате пријателски однос. РАБОТА: Многу сте вредни и енергични, но може да имате проблеми ако работите за други. ЗДРАВЈЕ: Солидно.ЈАРЕЦЉУБОВ: Ќе ви се допадне некој со кого работите и имате професионален контакт. РАБОТА: Успех во сè што е поврзано со недвижности или приватен бизнис. ЗДРАВЈЕ: Солидно.ВОДОЛИЈАЉУБОВ: Денот ветува физичко задоволство. Можно е да ви се допадне некој нов. РАБОТА: Ќе бидете импулсивни и расипнички со парите. ЗДРАВЈЕ: Солидно.РИБАЉУБОВ: Вашиот интерес за љубовта се разбуди и можни се возбудливи настани. РАБОТА: Ако се занимавате со уметност или спорт, ова ќе биде многу поволен ден за вашата кариера. ЗДРАВЈЕ: Променливо.

Пронајдете не на следниве мрежи: