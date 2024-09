Докторката и го изобличи ликот на поранешната секс-бомба: Спиела покрај мртвиот сопруг и имала афера со претседателот

0 SHARES Сподели Твитни

Лин Меј (71), мексиканска ѕвезда, егзотична танчерка и актерка со кинеско потекло, позната и по прекарот „божица на љубовта“, пленела со својата волшебна убавина во младоста, но едно навидум безопасно одење под нож се покажа како неуспешно. и смени се.Операцијата оставила грди последици кои оваа некогаш голема латиноамериканска ѕвезда никогаш не успеала да ги поправи.Имено, на почетокот на 1990-тите, Лин завршил во рацете на лажен лекар, а наместо инекции со колаген, кои требало да и ја затегнат кожата и да ги намалат брчките, тој и вбризгал фатална мешавина од масло за јадење, бебешко масло и вода. .По процедурата, Меј остана со испакнатини на лицето, кои последователните козметички процедури не успеаја да ги отстранат.Според странските медиуми, оваа поранешна секс бомба уште од детството финансиски му помагала на семејството. Како дете продавала сувенири на туристи, а подоцна работела како келнерка.И токму на оваа работа ја запознала својата прва голема љубов, американски морнар 30 години постар од неа, со кој се преселила во Мексико Сити.Парот имал две ќерки, но Лин го оставила партнерот по пет години бидејќи, како што тврдела, физички и сексуално ја малтретирал. Потоа отиде во Акапулко и се вработи како танчерка.Woman goes viral after “upgrading” her face & getting Bbl’s 👀 pic.twitter.com/ua3vxPJFQg— Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) September 19, 2024Многу брзо го привлече вниманието на бизнисменот Енрике Ломбардини, кој го водеше познатиот театар Есперанца Ирис. Тој ја покани Лин да настапи во неговите бурлески шоуа. Иако на почетокот и беше непријатно, на крајот почна да се соблекува на сцената, а не долго потоа се најде на мексиканската телевизија, поточно во култното шоу „Siempre en Domingo“.Снимала и филмови, а нејзините најзабележителни улоги биле во мексиканските секс комедии, попознати како Фичерас.Во 80-тите, нејзиното срце го освоил бизнисменот Антонио Чи-Хуо, со кого се омажила во 1989 година. Меѓутоа, љубовната идила била прекината во 2004 година, кога му бил дијагностициран рак на простата.Тој почина во 2008 година. Обземена од тага, Лин Меј го ексхумираше телото на нејзиниот сопруг и го донесе дома, а во едно интервју ја шокираше јавноста откривајќи дека дури и извесно време спиела покрај неговите посмртни останки.Истата година се омажи за продуцентот Гилјерм Калдерон Стела, со кого остана до неговата смрт во 2018 година.Лин еднаш тврдеше дека имала афера со поранешниот претседател на Мексико. Иако таа никогаш не го откри неговиот идентитет, на големо се шпекулираше дека тоа е Хозе Лопез Портил.Her name is Lilia Guadalupe Mendiola her stage name is Lyn May. She was a super famous vedette dancer/actress from the 70-90s.The irony of her situation is that she was gorgeous pre-surgery. At the height of her career, she was pressured to keep her youthful appearance and… pic.twitter.com/aqcVfqcATS— Omo Ure 🇳🇬 (@iam__temmyyy) September 20, 2024

