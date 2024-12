Доналд Трамп е личност на годината! Магазинот „Тајм“ по вторпат му додели на Трамп престижна награда! (фото)

0 SHARES Сподели Твитни

Доналд Трамп, новоизбраниот претседател на Америка, е прогласен за личност на годината во изборот на американскиот магазин „Тајм“.

Donald Trump is TIME’s Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3— TIME (@TIME) December 12, 2024

Трамп победи на претседателските избори во Соединетите Американски Држави, кои се одржаа на 5 ноември.Трамп претходно ја доби оваа награда во 2016 година.Интересно е што секој претседател на САД од Френклин Д. Рузвелт ја има понесено оваа титула барем еднаш (освен Џералд Форд).Титулата „Личност на годината“, која традиционално се доделува на личности кои драматично ги обликувале глобалните настани, од светски лидери до револуционери.

Пронајдете не на следниве мрежи: