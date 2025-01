Драматична снимка од пожарот од Лос Анџелес: Евакуирани 100.000 луѓе, пристигнуваат информации за загинатите

0 SHARES Сподели Твитни

Пожар од големи размери го зафати Лос Анџелес, а според новите информации две лица загинале, а голем број луѓе се повредени со значителни повреди.Според новинарот на Би-Би-Си кој живее таму 30 години, сцени како оваа не биле видени за сето тоа време.En Los Ángeles California,estamos viviendo uno de los momentos más devastadores,dolorosos y crítico.Unámonos en Oración para que Dios,tome control en estos incendios que hasta el momento avanzan y se expanden por muchos lugares.#LosAngelesFire #OremosPorLosAngeles pic.twitter.com/TFUeuqfhMo— ღ QueenLizSV ღ (@QueenBeeLiz777) January 8, 2025Илјадници семејства се наоѓаат во центрите за евакуација, додека истовремено се спроведуваат опасните операции за спасување животи.За жал, временската прогноза не е во прилог бидејќи до петок ќе трае силен ветер.🚨🇺🇸This is Malibu on the PCH. A hellscape. So many homes are on fire it’s unusual to see a home that is not.#MalibuFires #Malibu #californiafire #palisadesfire #california #LosAngelesFire #Fire pic.twitter.com/zqqO8x1Xyx— THE SQUADRON (@THE_SQUADR0N) January 8, 2025Би-би-си наведува и дека граѓаните се повикуваат да штедат вода што е можно повеќе за да им помогнат на итните служби во борбата против пожарите.Пред пожарот, Националната метеоролошка служба го издаде своето највисоко предупредување за екстремни услови на пожар во поголемиот дел од округот Лос Анџелес од вторник до четврток.Повеќе од 100.000 луѓе беа евакуирани од своите домови. Тоа е област во која живеат многу филмски и музички ѕвезди.



