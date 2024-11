Драма во Америка! Патнички авион погоден со куршум пред полетување! (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Авион на Southwest Airlines бил погоден со куршум додека се подготвувал да полета од Dallas Love Field во петокот вечерта.Полициската управа во Далас потврди за Fox News Digital дека полицајците пристигнале на местото на пукањето нешто пред 22 часот.Портпаролот на авиокомпанијата изјави дека летот 2494 безбедно се вратил на терминалот на аеродромот откако куршум ја погодил десната страна на авионот веднаш под пилотската кабина додека екипажот се подготвувал да полета за Индијанаполис.Нема извештаи за повредени, изјави портпаролот.Портпаролот на аеродромот, исто така, го потврди инцидентот и додаде дека авионот претрпел оштетувања и се вратил на почетната позиција, каде што патниците безбедно го напуштиле леталото.Авиокомпанијата соопшти дека ќе ги смести своите патници на друг лет и додаде дека се известени органите за спроведување на законот.Авионот потоа беше изваден од употреба.Пистата била привремено затворена додека полицијата истражувала, но подоцна била повторно отворена.Полицијата во Далас потврди дека го истражува инцидентот. Не е познато што довело до пукањето.

🚨🇺🇸#BREAKING | UPDATE SOUTHWEST AIRPLANE FLIGHT 5424 WAS STRUCK WITH GUNFIRE AT THE DALLAS LOVE FIELD AIRPORT IN TEXAS ⚠️THERE ARE NO REPORTS OF INJURIES BUT FAA ANDDALLAS PD ON SCENE LOOKING INTO THE INCIDENT 🚨⭕️ pic.twitter.com/6hSIKyu0M5— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 16, 2024

Од Федералната управа за воздухопловство (ФАА) исто така потврдија дека се запознаени со инцидентот.Ова е вторпат оваа недела авион да биде погоден со куршум. Така, авионот на Spirit Airlines кој полетал од Флорида бил застрелан во понеделникот при слетување во Порт-о-Пренс, Хаити.

Southwest Airlines flight struck by bullet prior to takeoff at Dallas airport https://t.co/ygv9d4rQoj— Fox News (@FoxNews) November 16, 2024

Портпаролот на последната авиокомпанија претходно изјави дека летот 951 од Форт Лодердејл, Флорида, бил пренасочен кон Сантијаго, Доминиканска Република, каде што безбедно слетал откако бил погоден од огнено оружје.По пристигнувањето во Доминиканската Република, инспекцијата открила докази за оштетување на леталото каде било докажано дека леталото било погодено. Ниту еден од патниците во авионот не е повреден, но една стјуардеса пријавила полесни повреди.

Southwest Airlines flight struck by bullet prior to takeoff at Dallas airport https://t.co/MqLXamxXRG pic.twitter.com/Wb7MlUcRGj— New York Post (@nypost) November 16, 2024

Американската амбасада во Порт-о-Пренс соопшти дека е свесна за намерата на локалните банди да го блокираат секое движење до и од градот, вклучително и вооружено насилство и нарушување на патиштата, пристаништата и аеродромите.Амбасадата на САД им предложи на Американците кои размислуваат да патуваат на Хаити, приоритет на нивната лична безбедност.

Dallas police officers responded to a shooting at Love Field airport. A Southwest spokesperson said a plane was hit while preparing for departure to Indianapolis and no injuries were reported.Follow @wfaa for updates on this story at link below.https://t.co/TnstJGLNpN pic.twitter.com/e9Fg3dNNj6— Giovanni (@giovanniphotog) November 16, 2024

ФАА ги прекина летовите меѓу САД и Хаити по инцидентот. ФАА, исто така, издаде НОТАМ (Известување до воздухопловците) за суспензија на летовите во вторник попладне. Авионите кои летаат над или кон Хаити во име на американската влада се изземени од забраната.

