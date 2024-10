Драстично ослабе, па го промени имиџот и маѓепса со длабоко деколте

0 SHARES Сподели Твитни

Сите погледи беа вперени во Селена Гомез, која на премиерата на новиот филм се појави во прекрасно издание.Пејачката и актерка Селена Гомез , која при последните појавувања во јавноста шармира со нова линија , односно видно послаба фигура, повторно блесна во луксузно издание. Овој пат сите погледи беа вперени во неа на премиерата на новиот филм „Wizards Beyond Waverly Place“.Премиерата се одржа во театарот, а Селена за оваа пригода избра свечен црвен миди фустан кој е целиот во светки, а највпечатливо е длабокото деколте во форма на V.Носеше и црвени чевли, а шминката одлично ја координираше во посветли тонови кои ја истакнаа нејзината природна убавина, а вниманието го привлече и со модерна фризура – брановиден боб до рамениците.Selena Gomez arrives at the Wizards of Waverly sequel premiere. pic.twitter.com/b2h6C4TDjs— Pop Base (@PopBase) October 29, 2024Таа насмеана им позираше на насобраните фотографи, а на социјалните мрежи собра голем број комплименти.Таа пред премиерата ја изврши својата граѓанска должност и гласаше, а заедно со видеото порача: „Време е да одиме да гласаме“.Selena Gomez cast her election ballot on October 28, shining in a sparkly red dress before heading to her premiere. A perfect mix of style and civic duty. #VoteInStyle #SelenaGomez #RedCarpet #ElectionDay #newstoday #FashionAndVoting #BreakingNews #PremiereNight pic.twitter.com/kRNZ3lrPW1— DailyNewsAiStream (@DailyNewsAiStrm) October 29, 2024

