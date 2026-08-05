Ева Лонгорија во заводливо издание на одмор во Шпанија: Црвен костим за капење и витка фигура во фокусот

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Американската актерка Ева Лонгорија го помина викендот во Шпанија, каде што уживаше во сончев ден и време со својот осумгодишен син Сантијаго. Фотографите ја фотографираа во црвено бикини, а нејзината облека брзо го привлече вниманието на јавноста.

Лонгорија избра светло црвено бикини за плажата, кое го надополни со шапка со широк обод, очила за сонце и пругаста наметка.

За време на престојот на плажа, таа пливаше во морето и дел од денот го поминуваше играјќи се со својот син во плитките води, каде што заедно изградија песочни замоци.

Eva Longoria, 51, takes a dip in red-hot cheeky bikini https://t.co/IkZcDWvpZG pic.twitter.com/4cho0JiSv1— New York Post (@nypost) August 3, 2026

Актерката подоцна сподели неколку фотографии од плажа на својата Инстаграм приказна. Лонгорија веќе некое време поседува имот во Марбеља, па затоа често го поминува слободното време токму на шпанскиот брег.

Таа привлече внимание и минатото лето со фотографии од плажа, кога носеше бикини со леопардски принт, само неколку дена откако беше видена во светло розов костим за капење.

Во неодамнешно интервју за списанието „Good Housekeeping“, таа откри дека физичката активност станала важен дел од нејзиниот секојдневен живот и дека вежбањето го гледа како форма на медитација.

„Се будам и вежбам во пет часот наутро со мојот тренер. Го правам тоа шест дена во неделата, секоја недела“, рече Лонгорија.

Таа додаде дека денес не тренира само за изглед.

„Тоа е мојот час по терапија. Порано си мислев: „Сакам стомачни мускули!“, а денес ми треба обука за ментална бистрина“, рече таа.

Нејзините тренинзи главно се состојат од вежби за сила со висок интензитет и тренинг за отпор, додека кардио вежбите ги прави многу поретко.

„Ретко правам кардио, освен повремено на трамболина. Забавно ми е, но го правам еднаш или двапати неделно. Остатокот од неделата е посветен на тренинг со тегови“, објасни актерката.

The post Ева Лонгорија во заводливо издание на одмор во Шпанија: Црвен костим за капење и витка фигура во фокусот appeared first on Во Центар.

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