Ева Мендес смета дека не е добра актерка: Би се согласила повторно да глуми само под еден услов

Ева Мендес во новото интервју за „Сандеј тајмс“ откри дека ќе излезе од актерската пензија доколку може да работи заедно со сопругот Рајан Гослинг.Последниот филм во нејзината кариера беше режисерското деби на нејзиниот сопруг, трилерот „Изгубена река“ од 2014 година.Кога новинарите на „Варајети“ ја прашаа за нејзиното пензионирање во 2022 година, актерката рече дека се откажала од актерството затоа што сакала да се посвети на воспитувањето на нејзините деца, но и затоа што не е задоволна од улогите што и ги нудат продуцентите.„Актерките со латиноамериканско потекло деновиве добиваат се повеќе можности, но пред десет години, кога се повлеков од светот на актерството, ситуацијата не беше таква. Возбудливо е што сега работите функционираат поинаку, кој знае што ќе правам во Во иднина, сепак, сега сакам да бидам дома со моите деца“, рече тогаш актерката.Мендес мисли дека не е добра актеркаКако што пренесува Deadline, Мендес во новото интервју објаснила дека не и било тешко да се откаже од актерската кариера.“Никогаш не сум била заљубена во глумата. Не сакам да звучам како да се потценувам себеси, но не бев добра актерка. Имав само убави моменти кога работев со навистина талентирани луѓе”, објаснила таа.Таа е најмногу горда на проектите во кои глумеше заедно со Гослинг.„Тој успева да извлече нешто од мене што претходно не ми беше достапно“, рече Мендес и додаде дека би сакала повторно да глуми со него.Мендес и Гослинг глумеа заедно во една епизода од Drunk History, која се емитуваше во 2011 година, и во криминалната драма од 2012 година The Place Beyond the Pines.The Place Beyond the Pines, со Гослинг, Мендес и Бредли Купер во главните улоги, наиде на главно позитивни критики, при што Мендес доби пофалби за нејзината изведба.Поранешната актерка моментално работи како модел и основала компанија за чистење. Таа неодамна ја напиша книгата за деца „Деси, Мами и бескрајните грижи“, во која мајка и помага на ќерката која се бори со анксиозноста.

