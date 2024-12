Еве колку заработува Мараја Кери секоја година од „All I Want For Christmas Is You“: Сумата ќе ве шокира (Видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Неколку работи укажуваат на сезоната на празници повеќе од празничниот хит на Мараја Кери „All I Want for Christmas Is You“.Оваа песна стана синоним за божиќните празници и тешко е да се оди некаде во овој период од годината без да се слушне, дури и додека пазарувате или доаѓате.Очигледно, оваа песна е почит на пејачката која само продолжува да дава. Билборд проценува дека пејачката минатата година заработила 1,86 милиони долари од песната, додека според истражувањето на The Economist од 2016 година, Кери заработува во просек 2,5 милиони долари од хонорари секоја година.

Песната, објавена во 1994 година, би можела да надмине 100 милиони долари во вкупна заработка во 2023 година, според извештајот на Асошиетед прес.„All I Want for Christmas Is You“ достигна една милијарда преноси на Spotify во декември 2021 година и беше број 1 на Hot 100 на Billboard во последните четири години по ред.Кери со текот на годините заработи милиони долари благодарение на нејзината успешна музичка кариера, турнеи и поддршка, а пејачката има проценета нето вредност од 350 милиони долари, според Celebrity Net Worth.„All I Want for Christmas Is You“ постави три Гинисови рекорди во 2019 година, вклучувајќи го и насловот на најстримуваната песна на Spotify во 24 часа. За еден ден во декември 2018 година, беше стримуван повеќе од 10,8 милиони пати, а повторно го собори рекордот во 2022 година со 21,3 милиони стримови.

