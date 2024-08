ЕДНА ВИЛА МУ ЗЕМА СОПРУГАТА, ДРУГА ЉУБОВНИЦАТА: Заработува повеќе од 150 ИЛЈАДИ ЕВРА неделно, а заврши на улица спие во зградата на клубот

0 SHARES Сподели Твитни

Ѕвездата на Манчестер Сити, Кајл Вокер мораше да се пресели во стан во сопственост на шампионот на Премиер лигата, откако неговата сопруга Ени Килнер одби да го пушти да се врати во нивниот дом. Како што пишува британскиот таблоид The ​​Sun, 34-годишниот фудбалер кој заработува 150 илјади фунти неделно е одличен на зелениот терен, но не и на семејниот терен. Тој ќе биде капитен на Сити на претстојниот натпревар против Челзи, но приватниот живот на англискиот фудбалер се уште е хаотичен откако беше откриено дека тој е татко на второ дете со поранешната љубовница Лорин Гудман .Спортистот, кој може да се пофали дека заработува 27 милиони фунти годишно и поседува две вили вредни речиси 4 милиони фунти, моментално не може да живее ниту во едната, бидејќи во едната живее неговата лута сопруга Ени Килнер (31), а во другата Лорен. Кајл, тврди Сан, се надевал дека ќе се врати кај Ени и нивните четири деца по заедничкиот семеен одмор по Европското првенство.Очигледно беше толку уверен дека Ени овој пат ќе попушти што дозволи да му истече шестмесечен закуп на луксузниот имот од 3 милиони фунти во кој се вселил кога Ени го избркала по Божиќ. Сепак, сега е сместен во клупскиот комплекс CitySuites.“Тој престојуваше во станови во сопственост на клубот бидејќи нема каде да оди. Мислеше дека Ени ќе се врати кај него по заедничкиот семеен одмор, но таа не се согласи. Сакаше да врати некои од неговите работи, но таа го блокираше и тоа повеќе, тие секогаш се обидуваат да ги решат работите“, изјави извор за The Sun.Сопругата на Вокер му рекла да ги спакува куферите откако Лорин ѝ испратила порака на 27 декември во која пишувало: „Еј, тоа е Лорин. Само сакав да те известам дека Кајл е татко на мојата ќерка“. Ени, која беше во тешка бременост со нивното четврто дете Резон, објави дека се разделуваат две недели подоцна.Во ексклузивното интервју за The Sun набргу потоа, Кајл јавно и се извини на сопругата. Тој зборуваше за неговата желба да го спаси својот брак и ја опиша Ени како своја „сродна душа“. И се чинеше дека работите одеа кон помирување бидејќи Ени го бодреше Вокер на стадионот Етихад додека Сити ја освои титулата рекордно четврти пат последователно и присуствуваше на сите натпревари на Англија на Европското првенство во Германија, освен еден. Но, на еден од натпреварите отпатува и Лорин со нивниот четиригодишен син Каиро, а таа бизарна ситуација не можеа да ја премолчат ниту сериозните спортски коментатори. Сепак, семејството замина на одмор во Турција по Европското првенство, а потоа во нивната приморска вила во популарниот Аберсох, Северен Велс, каде го прославија 31-от роденден на Ана. Кајл се надеваше дека ќе го прими назад, но персоналот не му дозволи на возачот да ги донесе работите на фудбалерот пред вилата.„Кога и се јавија на Ени, таа само рече „само преку мене мртва “, па тој остана во CitySuites“, рече неименуваниот извор. Зградата од 16 ката беше отворена во 2017 година и клубот поседува два ката кои редовно ги користат играчите и менаџерот Пеп Гвардиола. Жителите имаат пристап до голем спа центар и 24-часовна теретана.

