Експерт открива која храна е најважна за здравјето на мозокот! Треба да се консумира што почесто 

Д-р Роберт Лав, кој се занимава со невронаука, ги откри трите најважни намирници за здравјето на мозокот и зачувување на неговите функции.Еве неколку намирници кои се особено важни за здравјето на мозокот :Јаткасти плодовиПолни со влакна и хранливи материи, оревите се исто така богати со магнезиум.Лекарот советува да ги јадете секој ден – со појадок или како ужина. @robertwblove The BEST foods for your brain. Three Supplements for Sleep. #Alzheimers #Dementia #PreventAlzheimers #PreventDementia #Neuroscience #BrainHealth #BrainFitness #RobertLove #RobertWBLove #BetterMemorySystem #BrainFood #Walnuts #Sardines #Blueberries #Organic #smashfish #smash ♬ original sound – Robert Love БоровинкиДивите боровинки се идеални. Боровинките се богати со полифеноли, хранливи материи кои носат многу придобивки за организмот.Одлични се за дигестивниот систем, но и за мозокот и неговите функции.Сардини и харингиОвие риби имаат малку жива, имаат здрави масти, омега 3 масни киселини и други состојки кои ги прават одлични за здравјето.

