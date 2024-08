Експлозии и пожар во руската воздухопловна база, Украинците ја напаѓаат со дронови

0 SHARES Сподели Твитни

Силни експлозии се слушнале во рускиот град Калач-на-Дон во регионот на Волгоград, што најверојатно бил напад со дрон, објавено е на различни канали Телеграма.Се верува дека цел на нападот била воздушната база Мариновка во селото Октјабрски, на околу 20 километри од Калач-на-Дон, пренесува Телеграф.Очевидци велат дека околу воздухопловната база се слушнале од 6 до 10 силни експлозии – придружени со звуци на дронови.Жителите на Калач-на-Дон ги пријавиле експлозиите околу 3:30 часот утринава, а каналот Base Telegram тврди дека еден од дронови бил пресретнат на неколку километри од воздухопловната база – додека остатоците од друг дрон паднале предизвикувајќи пожар.Инаку, украинските сили постојано вршат напади со беспилотни летала на руска територија – насочени кон воени средства, рафинерии за нафта и разни фабрики за муниција.Ukrainian drones successfully attacked russian military airbase #Marinkovka in Kalach-on-Don raion, Volgograd oblast. Local residents reported hearing approximately 12 explosions around 3:30 am that started multiple fires. Currently, the eyewitnesses observe smoke and munition… pic.twitter.com/bdIKOGcg6o— Olga Klymenko (@OlgaK2013) August 22, 2024Absolutely nothing has happened this morning at Russia’s Marinovka air base near Volgograd, calm down. pic.twitter.com/UbiCR5OF8a— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) August 22, 2024

