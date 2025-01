Ентони Хопкинс сподели шокантното искуство: „Не се сеќавам на ништо, тоа е убиец“ 

0 SHARES Сподели Твитни

Актерот Ентони Хопкинс ја сподели на својот Инстаграм профил, веќе традиционална порака во која се осврна на својот проблем со алкохолизмот.Актерот го сподели со своите следбеници застрашувачкото искуство што го натера да го сврти својот живот и ги повика сите кои имаат проблем со пиењето да побараат помош.Ентони Хопкинс бил трезен речиси пет децении, а сега го открил инцидентот кој се случил во 1975 година по кој сфатил дека мора да престане да пие.„Пред 49 години добро се забавував, а потоа сфатив дека сум во голем проблем. Сфатив дека не се сеќавам на ништо. Возев пијан и сфатив дека навистина ми треба помош и ја барав “, започна актерот и откри како го решил проблемот. View this post on Instagram A post shared by Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)„Најдов група луѓе како мене – алкохоличари и тоа беше сè, заврши. За 24 години оттогаш добро се забавував трезен. Знам дека е забавно да се пие, но ако имаш проблем со пиењето, потребна е помош, тогаш не сфатив дека има илјадници луѓе со проблем како мене, мислев дека јас сум единствениот. изјави Ентони Хопкинс.Видеото им се допаднало на повеќе од 200 илјади луѓе, а голем број од нив во коментар ја поддржале актерската легенда.

