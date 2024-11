Естетскиот третман за малку ќе го ослепел! Милионер троши многу пари за подмладување – лицето му се изобличило

0 SHARES Сподели Твитни

Технолошкиот магнат Брајан Џонсон откри шокантни фотографии од алергиската реакција што ја доживеал по козметички третман против стареење.Технолошкиот магнат Брајан Џонсон откри шокантни фотографии од алергиската реакција што ја развил на козметичкиот третман „пркоси на возраста“ кој вклучува вбризгување на туѓа маст во сопственото лице.Бизарен третман против стареење Овој четириесет и седумгодишен мултимилионер е познат по своите бизарни третмани против стареење. Тој ги бараше контроверзните инјекции како дел од неговата потрага по „бебешко лице“. Процедурата тргнала наопаку, што резултирало со екстремно отекување на горниот дел од лицето, поради што привремено го загубил видот. View this post on Instagram A post shared by Bryan Johnson (@bryanjohnson_)Споделувајќи го искуството со своите 953.000 следбеници на „Инстаграм“, претприемачот рекол дека несреќната реакција започнала 30 минути по третманот.– Веднаш по инјекциите ми „изгоре“ лицето. И тогаш стануваше се полошо и полошо и полошо додека не можев да видам. Тоа беше тешка алергиска реакција – рече тој.Минатата година ја смени крвтаНа Џонсон не му е непознато да ги елаборира, но и ризичните „велнес акробации“. Минатата година, Брајан ги регрутирал својот син тинејџер и неговиот татко за третман за замена на крв од три генерации во обид да ги „подмлади“ нивните тела. Тој верува дека инфузија на „млада крв“ може да го поправи оштетувањето на клетките поврзани со стареењето, намалувајќи ја биолошката возраст.Постапката покажа дека Џонсон и синот Талмаџ биле исцедени од литар крв. Плазмата на Талмаџ влезе во вените на Џонсон, додека плазмата на г-дин Џонсон беше инјектирана во Ричард. View this post on Instagram A post shared by Bryan Johnson (@bryanjohnson_)Неговата најнова процедура вклучува екстракција на масните клетки од областите на телото како што се бутовите и стомакот, и нивно инјектирање во лицето за да се стимулира и да се врати волуменот на кожата . Брајан објасни дека нема доволно маснотии на сопственото тело, што го принуди да користи донатор.Тој ја сведува својата тенка рамка на строг дневен внес од 1.950 калории, што е околу 500 помалку од препорачаната бројка од NHS. Ова, како што рече, драстично ги намалило телесните масти, вклучително и на лицето.Иако постапката не одела според планираното, немало трајни оштетувања, изјави Џонсон.– Седум дена подоцна моето лице се врати во нормала и се вративме во рововите и ги преформулиравме плановите за нашиот следен обид – рече тој, како што пренесува Dailymail .Биохакерот од Калифорнија, кој заработи 800 милиони долари откако ја продаде својата компанија Braintree, потроши милиони обидувајќи се да ја промени својата возраст.Тој тврди дека сега има срце на 37-годишник, кожа на 28-годишник и фитнес на 18-годишник, откако усвоил ригорозен режим во 2020 година.

