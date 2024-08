Жена загина во пожарите во Атина, илјадници жители се евакуирани

0 SHARES Сподели Твитни

Едно лице загина од пожарите што во понеделникот вечерта се проширија во предградијата на Атина во Грција.Се верува дека телото е на жена која била пронајдена во продавница во Врилисија, северно од Атина, изјави за Би-Би-Си извор од противпожарната служба, пренесува Телеграфи.Илјадници граѓани се евакуирани откако пожарникарите предупредија дека се загрозени куќи, деловни објекти и училишта од пожарите кои денеска продолжуваат да се шират и во други области.Портпаролот на пожарникарите, полковник Василиос Ватракогијанис, изјави дека нема активни пожари во североисточниот регион Атика, кој опфаќа делови од Атина.Повеќе од 700 пожарникари, 199 камиони и 35 авиони се вклучени во гаснењето на пожарите со надеж дека ќе го запрат нивното ширење на околу 35 километри северно од грчката престолнина.GREECE BREAKING – Wildfires blaze through Greece as approach toward capital increases in likelihoodAUG 12, 2024Wildfires across Greece rage and possibly head toward the capital city of Athens as hundreds of firefighters and volunteers see no break in the onslaught.… pic.twitter.com/3B8xaQOPcD— Abhay (@AstuteGaba) August 12, 2024❗️🔥🇬🇷 – In Greece, the Barnabas fire, which has been raging for days in the Attica region, has burned more than 100,000 acres, devastating businesses and homes, especially in Vrilissia and Penteli, where a woman was reported missing. Italy, France and the Czech Republic are… pic.twitter.com/sWAZAYGJgx— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 12, 2024

Пронајдете не на следниве мрежи: