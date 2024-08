Жешка снимка на Лидија Вукиќевиќ: Актерката позираше во танга бикини, луѓе мои, каква бомба

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Лидија Вукиќевиќ на својот Инстаграм профил сподели видео на кое позира во минијатурни бикини.Лидија Вукиќевиќ (62) многу се грижи за својот изглед, а многумина веруваат дека таа воопшто не се променила низ годините.Актерката често објавува неколку провокативни фотографии на Инстаграм , а сега ги полуде сите мажи со видео од хотелската тераса.Имено, драматичната актерка моментално е на море, а на споменатата социјална мрежа сподели снимка во бикини, која ги истакна сите нејзини облини. По тој повод Вукиќевиќ беше снимена од секој агол, а нејзините бујни гради беа во прв план. View this post on Instagram A post shared by Lidija Vukićević (@vukiceviclidija)Да потсетиме, Лидија Вукиќевиќ неодамна откри дека е вегетаријанка, што и се допаѓа.– Секогаш го слушам своето тело, па затоа неодамна го променив начинот на исхрана. Обожавам животни и со години не јадам месо и не носам крзно, а сега се откажав од некои масни и слатки грицки – изјави Лидија.

