Забележани руски и кинески бомбардери: Америка итно испрати ловци да ги пресретнат

Американско-канадската северноамериканска воздушна одбранбена команда (НОРАД) објави дека во близина на Алјаска биле откриени два руски и два кинески воени авиони.Авионите биле во меѓународниот воздушен простор и не се гледале како закана.Американски и канадски воени авиони во средата пресретнаа два руски и два кинески воени авиони кои оперираат во зоната за идентификација на воздушната одбрана на Алјаска.Заедничката американско-канадска северноамериканска воздушна одбранбена команда (НОРАД) објави на социјалната мрежа Х:„НОРАД откри, следеше и пресретна два руски воени авиони ТУ-95 и два воени авиони Х-6 на НР Кина кои оперираат во зоната за идентификација на воздушната одбрана на Алјаска.NORAD detected, tracked, and intercepted two Russian TU-95 and two PRC H-6 military aircraft operating in the Alaska Air Defense Identification Zone (ADIZ) on July 24, 2024. NORAD fighter jets from the United States and Canada conducted the intercept.https://t.co/EKg3G30lmW— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) July 24, 2024

