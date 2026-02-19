Законот за минимална плата од 600 евра пред пратениците

0 SHARES Сподели Твитни

Собранието денеска треба да ја продолжи 85. седница, а на дневен ред се Предлог законот за изменување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, предложен од пратеници од власта и Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата, предложен од опозицијата. И двата закона треба да се носат по скратена постапка.

Со измените на Законот за за постапување со бесправно изградени објекти, доставени од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата, се предлага дополнителни пет години за легализација на бесправно изградените објекти, односно продолжување рокот на неговата важност – наместо 15, законот да важи вкупно 20 години – до 3 март 2031 година.

Како што образложи пратеникот Бојан Стојановски на прес-конференција минатата недела, целта е граѓаните да не останат со нерешени статуси за своите домови поради административни препреки или бавни процедури.

Со Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата, пак, поднесен од од пратеничката група на СДСМ и коалцијата, се предлага минималната плата во држававав да изнесува 600 евра.

Како што образложи вчера пратеничката Јована Тренчевска, овој закон е реален одговор на барањата на синдикатите и работниците.

Пред пратениците на денешната седница е и Предлог-резолуција за почитување на стандардите на правична постапка во меѓународното судење против поранешните челници на институциите на Република Косово, поднесена од ДУИ

