Заносната Косовка во проѕирен градник го покажа своето брутално тело, фотографиите зборуваат повеќе од сите можни зборови!

Рита Ора ги запали социјалните мрежи со фотографии во зелен костим за капење. Фановите ја пофалија нејзината линија.Поп-ѕвездата со косовски корени, Рита Ора, на социјалните мрежи сподели неколку фотографии од својот одмор. Имено, таа била во Шпанија, поточно во Ибица.Убавата пејачка ја покажа својата извајана фигура во зелен костим за капење, а фотографиите се направени додека таа излегувала од морето.”Како можам да го ставам последниот месец во една објава? Исто така, од кога може да имате повеќе од 10 фотографии во една објава? Ова е многу добра вест за мене“, се пошегува пејачката на Инстаграм. View this post on Instagram A post shared by RITA ORA (@ritaora)Познато е дека пејачката редовно вежба, а секоја нејзина нова фотографија го одзема здивот. Фановите веднаш и одговорија во коментарите под објавата.„Изгледаш толку добро“, „Какви мускули, какво тело“, „Премногу си згодна“, се само дел од коментарите под објавата.Да потсетиме, убавата Рита неодамна беше уловена од фотографите во воодушевувачко издание. Под жолтиот фустан не носеше градник, па нејзините облини беа видливи, а повеќе прочитајте ТУКА .Рита е родена во Приштина во 1990 година, а кога имала само една година, нејзиното семејство се преселило во Лондон поради, како што еднаш изјавила, прогонот по распадот на Југославија.

