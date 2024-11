Заработува милиони месечно! Жешката русокоса ги полуде мажите – нејзините облини се чиста провокација

0 SHARES Сподели Твитни

Корина Коф зборуваше за тоа колку заработува, а дури и нејзините најблиски пријатели беа шокирани од овие суми бидејќи никој не знаеше која е нејзината тајна.Манекенката на Onlyfans Корина Коф има само 28 години и е горда на својот бизнис, како што напиша и самата во својот опис на страницата за возрасни. Сепак одлучи дека е време да се повлече. Таа го отстрани линкот до сајтот и нејзините провокативни видеа, што укажува дека се откажала од снимањето, или барем засега.Не им требаше многу време на сите медиуми да објават дека една од најплатените манекенки на Onlyfans решила да се „пензионира“. Самата неколку пати изјавила дека само од посетите на својот профил заработувала вртоглави два милиони долари месечно. Многумина насобраа на нејзините профили на социјалните мрежи, сакајќи да видат што ја прави најатрактивна. @corinnakopf naughty or nice? 😈 ♬ lord have mercy – angel Корина само накратко објави дека ја отстранила врската до страницата, предизвикувајќи вистинско изненадување кај нејзините фанови.Милиони заработкаИнаку, од 2021 година, кога првпат се вклучила на сајтот, заработила дури 67 милиони долари. Многу нејзини колеги зборуваа за тоа, изразувајќи шокираност и неверување, а повеќето и завидуваа на нејзиниот успех. Исто така, на пријателите им ја покажала заработката, а вилиците буквално им паднале на земја, пишува Дејли мејл . Очигледно не можеле да поверуваат дека успеала да заработи толку добро , особено што нејзината работа не се смета за одлична за девојка. @corinnakopf should i delete this in the morning? ♬ prettygirlslovetoro – hoodrich Корина очигледно им се допадна на посетителите на Only Fans и набрзо стана исклучително популарна. На YouTube каналот на нејзиниот пријател Дејвид Добрик, таа откри дека за 48 часа од започнувањето на профилот заработила дури еден милион долари. За работите да бидат поверодостојни, нејзината пријателка покажувала месечни изјави за периодот од јуни 2021 година до февруари 2022 година – месецот со најголема заработка на Корин бил јуни, каде што заработила 2.364.334,07 долари. За месец февруари, месецот со најниска заработка, таа заработила 683.635,82 долари.Иако ја отстрани врската за пристап до страницата, нејзините обожаватели ќе можат да пристапат до нејзиниот материјал преку други платформи и социјални мрежи. Таа моментално може да се пофали со 6,5 милиони следбеници на нејзиниот Инстаграм и 3 милиони на Твитер, каде што ја објави веста за нејзиното „пензионирање“.

