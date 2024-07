Застрашувачка снимка: Том Круз виси од авион 

0 SHARES Сподели Твитни

Том Круз снима нови продолженија на „Невозможна мисија“.Иако има 62 години, Том Круз сè уште воодушевува со своите способности, па овој пат висеше од авион во лет додека снимаше нови сцени за Mission Impossible.Застрашувачките фотографии брзо се проширија на мрежите, а ова не е прв пат Том Круз да снима вакви сцени.„Изгледа дека ликовите снимаат сцена со тепачка каде што се караат пред авионот да се преврти наопаку. Пилотот бил облечен во зелено, што сугерира дека ќе биде отстранет од сцената, а Круз и Моралес ќе бидат единствените во авионот“, изјави извор за Мирор.#TomCruise and #EsaiMorales on the set of #MissionImpossible 8 yesterday! 15.07.2024. pic.twitter.com/xM9MkJjLFO— Tom Cruise • fan account (@tomcruisse62) July 16, 2024

Пронајдете не на следниве мрежи: