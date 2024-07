За инат на него избрала помлад маж: Бившата на Дикаприо сега се бакнува со ова момче

0 SHARES Сподели Твитни

Актерката Камила Мороне неодамна беше фотографирана со своето ново момче – американскиот режисер на музички спот Кол Бенет во Њујорк.Како што пренесуваат странските медиуми, поранешната девојка на Леонардо ди Каприо уживала во вечерно излегување со 28-годишниот Кол, а друштво им правеле Каи Гербер, ќерката на супермоделот Синди Крафорд и нејзиниот партнер, актерот Остин Батлер.16/07/24: Camila Morrone and her boyfriend Cole Bennett out in a double date with Kaia Gerber and Austin Butler. pic.twitter.com/MpKMiaKp7e— Camila Morrone News (@camimorronenews) July 17, 2024Вниманието на јавноста го привлече и тоа што сегашниот партнер на Камила е многу помлад од нејзиниот поранешен – Леонардо ди Каприо.Со него беше во врска 4 години, а во јавноста се шпекулира дека славниот оскаровец раскинал со неа во 2022 година поради возраста. Односно, ја преминала дозволената граница на актерот – во моментот на раскинувањето имала 25 години.@camilamorrone le hablaste a Austin de Argentina no? 👀 https://t.co/4eIlDyqOel— juli (tde’s version) || CK SEASON 6 (@tiniafterglow) July 17, 2024

