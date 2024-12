За колку пари би ја работеле оваа работа? Работник оди на неверојатна висина, луѓето се тресат од страв (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Некои работи се толку ризични што малку луѓе се согласуваат да ги извршуваат, а оние кои го работат тоа го прават затоа што се многу добро платени. Еден корисник на социјалната мрежа „Х“ објави видео од работник како поправа скелиња на облакодер, а глетката ја „замрзнува“ крвта во вените.

Whatever they are paying ain’t enough pic.twitter.com/rlN68jlYIw— non aesthetic things (@PicturesFoIder) November 25, 2024

Тој се запраша како всушност изгледа работен ден на вработен на оваа работа опасна по живот и изјави дека нема такви пари за кои би ја работел таа работа, а насмеа многу луѓе, а и кадрите кои работникот ги снимил на многу високата височина ни направи вртоглавица и нам кои седиме во топли домови.Секако, како што можете да видите на видеото, работниците се обезбедени со кабли и максимално заштитени, а секоја непредвидена ситуација е сведена на минимум, но опасноста секако постои. Градежниот сектор е една од најризичните индустрии. Работниците често работат на височини, користат тешки машини и алати и може да дојдат во контакт со опасни материјали (како што се азбест или хемикалии). Чести се паѓања од височина, повреди при работа со машини и повреди поради паѓање на материјали.Ризичните работни места, иако вклучуваат високи нивоа на опасност, се клучни за функционалноста на многу сектори и често се клучни за напредокот на општеството, но важно е да се преземат сите неопходни заштитни мерки за да се намалат ризиците.

