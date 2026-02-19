За петте тони марихуана кривично ќе се гонат 10 лица

0 SHARES Сподели Твитни

Против 10 лица ќе биде поднесена кривична пријава за случајот со петте тони марихуана запленета во Србија.

Информацијата ја сподели министерот за внатрешни работи Панче Тошковски за телевизија 21.

– Во текот на денешниот ден ќе се отпочне со поднесување на кривична пријава до ОЈО за гонење организиан криминал и корупција, која опфаќа 10 лица, од кои двајца се веќе во пртивор, каде што овие 10 лица се директно или индиректно поврзани со произведена дрога. Денеска ќе биде поднесена кривична пријава, при што имаме основани сомненија дека тие лица се поврзани со транспортот на дрогата која беше запленета во Србија, изјави Тошковски.

Пронајдете не на следниве мрежи: