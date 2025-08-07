Зеленски по телефонскиот разговор со Трамп: Нашиот заеднички став со партнерите е јасен

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот претседател Володимир Зеленски оствари телефонски разговор со американскиот претседател Доналд Трамп.Разговорот се одржал откако специјалниот пратеник на Трамп, Стив Виткоф, ја посетил Москва.Зеленски го објави ова во објава на социјалните мрежи, како што објави Укринформ, пренесува Телеграф.„Токму на пат од нашите бригади тука во регионот Суми, разговарав со претседателот Трамп. Овој разговор се одржа откако претставникот на претседателот Трамп, Стив Виткоф, ја посети Москва“, рече тој.Зеленски изјави дека заедничката позиција на Украина со своите партнери е апсолутно јасна: „Војната мора да заврши. И тоа мора да се направи чесно“.Украинскиот шеф на државата истакна дека европските лидери се придружиле на повикот, наведувајќи: „Разговаравме за она што беше изразено во Москва“.„Украина дефинитивно ќе ја брани својата независност. На сите ни е потребен стабилен и сигурен мир. Русија мора да ја заврши војната што самата ја започна. Благодарност до сите што стојат со Украина“, додаде тој.Медиумите истакнуваат дека американскиот претседател Доналд Трамп ја оценил средбата во среда меѓу неговиот специјален пратеник Стив Виткоф и рускиот претседател Владимир Путин како „многу продуктивна“ и рекол дека е постигнат „голем напредок“.

