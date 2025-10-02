Зеленски предупреди на глобална закана: Русите ја исклучија електричната енергија до нуклеарната централа во Чернобил

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот претседател Володимир Зеленски ја обвини Русија за загрозување на глобалната безбедност откако Киев соопшти дека руското гранатирање го прекинало снабдувањето со електрична енергија во неактивната нуклеарна централа Чернобил.„Секој ден кога Русија ја продолжува војната, одбива да спроведе целосно и сигурно примирје и продолжува да напаѓа по нашите енергетски инфраструктурни објекти – вклучувајќи ги и оние што се критични за безбедноста на нуклеарните централи и другите нуклеарни постројки – претставува глобална закана“, рече Зеленски.Локацијата на поранешната украинска електрана, делумно уништена во катастрофата од 1986 година, остана без електрична енергија откако руската армија погоди блиска трафостаница, соопшти Киев.Меѓународната агенција за атомска енергија објави дека прекинот на електричната енергија влијаел и на заштитната структура во која се наоѓа оштетеното јадро на реакторот, кое моментално се напојува со два резервни дизел генератори.Инцидентот се случи осум дена откако окупираната нуклеарна централа Запорожје го прекина надворешното напојување со електрична енергија. Русија е обвинета за намерно саботирање на последниот преостанат далновод, а сателитските снимки не покажаа знаци на украинско гранатирање во областа. Надворешното напојување, клучно за ладење на реакторот, недостасува веќе рекордни осум дена, а операторите контролирани од Русија се потпираат на резервни генератори за да спречат топење на шест реакторски јадра.Во меѓувреме, „Волстрит џурнал“ и „Ројтерс“ објавија дека САД ќе ѝ обезбедат на Украина разузнавачки информации за таргетирање на руските енергетски објекти со ракети со долг дострел. Според извештаите, целта е да се овозможи на Украина попрецизно да ги таргетира рафинериите, цевководите и електраните со цел да се намалат приходите на Кремљ од нафта. Американските претставници наводно бараат од своите сојузници во НАТО да обезбедат слична поддршка.Данската премиерка Мете Фредериксен предупреди дека сите европски земји се погодени од „руска хибридна војна“, без разлика дали преку упади со беспилотни летала или саботажи. „Се надевам дека сега сите препознаваат дека постои хибридна војна, а денес тоа е Полска, утре Данска, а следната недела веројатно ќе има саботажи или беспилотни летала некаде на друго место“, рече Фредериксен на самитот на ЕУ. „Мислам дека сме во најтешката и најопасната ситуација од Втората светска војна“.Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, изјави дека гледа јасен образец на руско тестирање на европската одбрана. Во документот доставен до членовите пред самитот, беше нагласена потребата од итно воспоставување „ѕид против беспилотни летала“ и поширок систем на заштита на источните граници на Унијата на копно, во воздух и на море.Министрите за финансии на земјите од Г7 – Велика Британија, Канада, Франција, Германија, Италија, Јапонија и САД – ветија дека ќе го зголемат притисокот врз извозот на руска нафта. „Време е да се зголеми притисокот врз рускиот нафтен сектор до максимум“, се наведува во заедничкото соопштение по виртуелниот состанок. Исто така, беше нагласено дека се разгледуваат нови трговски мерки против земјите и компаниите што ѝ помагаат на Москва да ја финансира војната.Француската војска уапси две лица на танкерот „Боракај“, кој е на списокот на „флота во сенка“ на Русија и за кој постои сомневање дека се користи како база за мистериозните летови со беспилотни летала што ги затворија аеродромите во Данска минатата недела. Истражителите изјавија дека екипажот не можел да го докаже потеклото на бродот и не бил подготвен да соработува. Фотографиите прикажуваат француски војници на танкерот, кој често менувал идентитет и бил еден од четирите бродови поврзани со Русија во близина на данскиот брег во времето кога биле снимени беспилотните летала. Кремљ соопшти дека „нема информации“ за овој инцидент.

