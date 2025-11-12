Зеленски: Тешка е состојбата кај Покровск и Запорожје

Украинскиот претседател Володимир Зеленски денес изјави дека украинските сили на фронтот во моментов најмногу внимание обрнуваат на насоката Покровск и Запорожје, каде што руската армија го зголеми бројот и обемот на нападите.

Најголемо внимание сега е насочено кон насоката Покровск и Запорожје, каде што Русите го зголемуваат бројот и обемот на нападите. Ситуацијата таму е тешка, особено поради временските услови што ги фаворизираат нападите. Но, ние продолжуваме да го уништуваме окупаторот. И им се заблагодарувам на секоја од нашите единици, на секој војник вклучен во заштитата на украинските позиции“, напиша Зеленски на Телеграм откако го слушна извештајот на Врховниот командант на вооружените сили на Украина, Олександр Сирски.

Според него, ситуацијата во Купјанск е „малку полесна“.

„Нашите војници покажуваат резултати, а ова е тренд веќе неколку недели“, додаде украинскиот претседател, според Танјуг.

