Зеленски ќе биде сменет?! Целиот свет бруи за аферата, неговите денови се одбројани

Големиот корупциски скандал што ја потресе Украина би можел да доведе до крај на владеењето на украинскиот претседател Володимир Зеленски, пишува британскиот весник „Телеграф“.

Според официјалните изјави по операцијата, истрагата открила дека целиот механизам на наводната кражба го водела „високо рангирана криминална организација“ која планирала да извлече околу 100 милиони долари од енергетскиот сектор, во време кога руските ракети секојдневно ја погодуваат украинската инфраструктура, според „ Телеграф“ .

Објавените детали предизвикаа политичка експлозија во Киев. Бизнисменот Тимур Миндич, ко-сопственик на медиумската куќа „Квартал 95“ основана од Зеленски, е идентификуван како главен организатор на шемата. Министерот за правда Герман Галушченко беше суспендиран поради можна вмешаност, додека министерката за енергетика Свитлана Гринчук поднесе оставка – наводно на барање на Зеленски. И двајцата негираат кривична одговорност.

Иако неговиот близок соработник е под истрага, Зеленски јавно ја поддржа акцијата на Националното биро за борба против корупцијата на Украина (НАБУ). Тој нагласи дека „строгите антикорупциски мерки се многу неопходни“ и дека „сите вклучени мора да бидат казнети без исклучок“.

Овој став претставува пресврт од летото кога Зеленски се обиде да ги стави антикорупциските институции под контрола на претседателската канцеларија – обид што предизвика големи критики. Сега, сепак, овој случај отвора врата за непријатни детали што би можеле сериозно да му наштетат на неговиот имиџ како воен претседател, како и на неговите шанси за реизбор.

Зеленски и Миндич: врска што ги отвора старите прашања

Врската меѓу Зеленски и Тимур Миндиќ повторно е во центарот на вниманието. Во интервју за „Украинска правда“ од 2022 година, олигархот Игор Коломојски рече дека Миндиќ го запознал со Зеленски.

Улогата на Миндиќ во формирањето на тој политички сојуз беше клучна. Коломојски силно го поддржуваше Зеленски за време на изборната кампања во 2019 година. Иако Зеленски му го одзеде украинското државјанство во 2022 година, а СБУ го уапси за перење пари во 2023 година, новите обвинувања против Миндиќ повторно го враќаат во фокус прашањето колку биле длабоки тие односи.

Дополнително сомневање се зголемува од фактот дека Зеленски го користел оклопното возило на Миндиќ и дека Миндиќ се сретнал неколку пати со Андрије Јермак, шефот на претседателскиот кабинет. Иако само по себе ова не докажува толеранција на корупцијата, го поставува прашањето за квалитетот на животната средина што ја изградил Зеленски.

Поради овие сомнежи, токсичноста на корупцискиот скандал во енергетскиот сектор и најавата за можно повлекување на украинските сили од Покровск, во Киев се зголемуваат шпекулациите за можниот политички пад на Зеленски.

Зеленски преживеа многу кризи – може ли да ја преживее и оваа?

Сепак, политичките рефлекси на украинскиот претседател не треба да се потценуваат. Пред војната, според анкетите, тој заостануваше зад Петро Порошенко, но неговата решителна реакција во првите денови од руската инвазија го претвори во национален симбол на отпорот.

Кога Валери Залужни – сегашниот амбасадор во Лондон – го престигна Зеленски по популарност минатата година, украинскиот претседател успеа да ја сврти ситуацијата со создавање нов патриотски бран по неуспешната средба во Овалната соба со сегашниот американски претседател Доналд Трамп.

Доколку Зеленски дозволи истрагата да оди до крај, овој скандал, парадоксално, би можел да се претвори во политичка предност: би покажал дека никој не е заштитен, дури ни најблиските соработници.

Во 2019 година, Зеленски победи на изборите врз основа на платформата за борба против политичката и воената корупција, но неговите први акции многумина ги оценија како селективни. Санкциите против Виктор Медведчук во 2021 година беа популарни, но акциите против Порошенко го отворија прашањето за политичка злоупотреба на антикорупциските институции.

Сега тој има можност да го промени тој наратив. Иако се верува дека Миндич ја напуштил земјата и нема да биде уапсен, судењето во отсуство би можело да покаже дека никој не е над законот. Со ова, Зеленски би освоил значајни политички поени, особено во скандалозно нетранспарентниот енергетски сектор.

Енергија – ранлива точка на корупција во Украина со години

Кон крајот на 1990-тите и почетокот на 2000-тите, украинската индустрија за јаглен беше центар на олигархиски профит заснован на корумпирани субвенции. Кога тогашната вицепремиерка Јулија Тимошенко се обиде да воведе реформи, претседателот Леонид Кучма веднаш ја отпушти.

Силното сузбивање на корупцијата во енергетиката денес би имало огромно влијание и врз непосредното финансирање и врз долгорочниот план за реконструкција на Украина. Рациите на НАБУ се совпаднаа со донација од 13 милиони фунти од Велика Британија и грант од 40 милиони евра од Германија за обнова на мрежата уништена од руските напади.

Ефикасната борба против корупцијата би го намалила ризикот од злоупотреба на странската помош и би ги ослабнала аргументите на противниците на Украина во опкружувањето на Доналд Трамп.

Во исто време, Украина се обидува да се позиционира како иден центар на обновлива енергија во Европа и да привлече инвестиции од ЕУ и Европската банка за обнова и развој. За тоа е неопходна стабилна и транспарентна деловна средина.

