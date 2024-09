Зошто Русија го гранатираше Лавов? Зеленски под притисок да ги смени сите во владата, Украина ја чека важна есен

0 SHARES Сподели Твитни

Масовното бомбардирање на Лавов од страна на Русија се толкува како потег на ескалација, но и како обид за заплашување, додека Москва се обидува да ја врати иницијативата за напад по офанзивните акции на Украина во Курск.Во гранатирањето на украинскиот град во текот на ноќта, според Украина, мета биле цивилни објекти, училишта, историски згради и болници, при што загинале најмалку седум лица, а десетици се ранети.Според меѓународните аналитичари, на овој начин Москва се обидува да изврши дополнителен притисок врз Киев и врз Володимир Зеленски, кој е во екот на промените во структурата на владата, најголеми од почетокот на војната.As a result of the overnight Russian strike on Lviv, it is known that three people have been killed and 19 others injured. Preliminarily, one of the victims is a 14-year-old girl. The strike targeted residential buildings. pic.twitter.com/QTulk4GwuQ— Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) September 4, 2024Притисокот на Украина во Курск можеби не ја менува играта, бидејќи руската војска постигнува придобивки во источна Украина, но додаде нов фронт, така што Русите за првпат се во дефанзива, принудувајќи ја војската да ги премести војниците и опремата за да запре. украинскиот напредок.Во исто време, без разлика дали Зеленски се подготвувал за такво нешто или не, неговиот министер за надворешни работи Дмитриј Кулеба поднесе оставка и на тој начин додаде уште едно парче во сложувалката што треба да ја заврши украинскиот претседател.Зеленски во говорот во вторникот вечерта рече дека ќе се направат промени за зајакнување на владата.„Есента ќе биде исклучително важна за Украина. Мора да се создадат и нашите државни институции за да може Украина да ги постигне сите резултати што ни се потребни… Треба да зајакнеме одредени области во владата, а подготвени се и кадровски решенија“, рече тој. Во подолга објава на социјалните мрежи, министерот за надворешни работи на Украина ја нападна Русија за бомбардирањето на Лавов, а истовремено ја повика меѓународната заедница да ги исполни своите ветувања помагајќи и на Украина со опрема и муниција да и се одмазди на Русија.Како што вели Дмитриј Кулеба, „за да се стави крај на овој тероризам, партнерите на Украина мора веднаш да ги испорачаат ветените системи за противвоздушна одбрана и муниција, како и да ги зајакнат одбранбените способности на Украина и да ни овозможат да извршиме удари со долг дострел против сите легитимни воени цели. во Русија“.This night, Russia launched another brutal attack on the residential areas of two major cities, Lviv and Kryvyi Rih. There are civilians who have been injured or killed, including children.Russia used missiles and drones to attack people in their homes while they were sleeping…— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 4, 2024„Русија разбира само еден јазик: јазикот на моќта. Сите ние мора да преземеме решителна акција, да покажеме лидерство и да бидеме храбри за праведно да ставиме крај на руската војна и тероризам“, заклучи Кулеба.Нападите дојдоа еден ден по најсмртоносниот поединечен напад оваа година, кога Русија истрела две балистички проектили врз воен институт во централниот украински град Полтава, при што загинаа 50 луѓе, а стотици беа ранети.По смртоносниот напад, украинскиот претседател Володимир Зеленски ги повика своите сојузници да помогнат во воздушната одбрана и да дозволат далечни напади во Русија.

