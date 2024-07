Зошто се верува дека следниот крал е принцот Хари?

0 SHARES Сподели Твитни

По смртта на британската кралица Елизабета Втора, која владееше седум децении, на престолот се искачи нејзиниот син, кралот Чарлс III.Со доаѓањето на новиот монарх во Велика Британија, започна нова ера, па не е чудно што бројни астролози излегоа со предвидувања во врска со неговото владеење.На почетокот на минатата година се појавија неколку „пророштва“ за кралот Чарлс, а некои од нив најавија дека на монархот му претстои тешка година и дека неговото владеење ќе биде краткотрајно. Предвидувањата за тежок период за кралот Чарлс се покажаа многу точни, иако никој навистина не очекуваше проблеми со неговото здравје. Покрај тоа што нему му беше дијагностициран рак, не долго откако дојде на тронот, дополнително оптоварување е и тоа што неговата снаа, идната англиска кралица Кејт Мидлтон, заболела од рак.Иако некои од неговите должности презедоа неговата сопруга Камила Паркер Боулс и синот Вилијам, кралот останува цврсто на тронот и засега не покажува знаци дека сака да се повлече, како што предвидуваа некои астролози минатата година.„Не би ме изненадило ако тој се повлече на почетокот на летото за да му отвори пат на својот син Вилијам“, рече астрологот Патрик Арундел, тврдејќи дека кралот ќе биде погоден од „внатрешни превирања“.Некои најдоа прилично морничава судбина за крајот на владеењето на Чарлс III според зборовите на познатиот Нострадамус.„Кралот ќе биде принуден да си замине. Ќе биде заменет со некој што нема знаци на крал“, предвидел Нострадамус, а Марио Рајдинг, кој се занимава со читање на пророштвата на Нострадамус, верува дека кралот Чарлс може да абдицира поради „упорните напади врз него и Камила“. Изненадувачки, тој мисли дека Хари би можел да го наследи својот татко. Имено, тој го препознава како личност која нема белег на крал.Познатиот јасновидец Јазмин Андерсон ја проучувал положбата на планетите во времето на крунисувањето на Чарлс, обидувајќи се во нив да најде индикации за тоа што носи иднината за новиот монарх.„Не гледам дека тој е наш крал долго. На денот на неговото крунисување (6 мај 2023 година) Меркур беше ретрограден. Меркур владее со комуникацијата, патувањето, пораките, работите можат да станат турбулентни за време на ретроградниот Меркур. Не е добро време за нешто почнува новото Не е добро време да се преселите, да започнете бизнис или да влезете во нова врска“, откри таа претходно за британските медиуми.„Ги погледнав и тарот картите за него, се чини дека неговото владеење ќе биде успешно, но не долго“, истакна Јазмин. Меѓутоа, обожавателите на кралот Чарлс најмногу ги исплашило едно бизарно пророштво за точниот датум на неговата смрт.Лице, кое на мрежата „Х“ се претставува како Логан Смит, уште во јули 2022 година објави дека кралицата Елизабета ќе умре на 8 септември истата година, а кога се покажа дека е вистина, тоа почна да се споменува кај Британците медиумите, особено откако се дозна за болеста на Чарлс, дека во истата објава Смит го напишал и наводниот датум на смртта на кралот.Who is Logan Smith? He predicted the date of the Queens death in a tweet on June 7th & it came to pass. In the same tweet he predicted King Charles’ death too & gave the day, month & year it would happen. Twitter has closed his account due to death threats. Who is this this man? pic.twitter.com/0eABAaNMJM— Femi Fani-Kayode (@realFFK) September 13, 2022Смит изјави дека кралот Чарлс ќе умре на 28 март 2026 година, што би значело дека на сегашниот британски монарх му остануваат уште нешто помалку од две години живот. Дали овие пророштва ќе се исполнат останува да видиме.

