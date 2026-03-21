Зошто iPhone не ви дозволува да одбиете повик? Причината ќе ве изненади

Корисниците на iPhone забележале дека опциите за прифаќање и одбивање на повици не секогаш се појавуваат на ист начин. Понекогаш ги гледаат класичните копчиња „Прифаќам“ и „Одбивам“, додека во други ситуации нема опција за одбивање на повикот.

Иако ова може да биде иритирачко, тоа е намерна функција на iOS системот, дизајнирана да го олесни користењето на телефонот. Копчињата за прифаќање и одбивање се појавуваат само кога iPhone е отклучен. Кога е заклучен, достапен е само гестот со лизгање за одговор.

Причината е едноставна – спречување на случајни допири . На заклучен телефон, се претпоставува дека корисникот не гледа активно во екранот, па затоа телефонот може да биде во џеб, чанта или на маса. Ако копчињата биле присутни додека екранот бил заклучен, лесно би можеле случајно да прифатите или одбиете повик кога ќе го вадите телефонот од џеб или ќе го подигнете од масата.

Затоа Apple ги замени копчињата на заклучениот екран со гест „повлечете за да одговорите“. Дури и ако случајно го допрете екранот неколку пати, повикот нема да биде прифатен или одбиен. Сепак, сè уште постои начин да одбиете повик дури и кога телефонот е заклучен, но на побезбеден и контролиран начин.

Како да одбиете повик користејќи го страничното копче

Иако Apple го отстрани копчето „Одбиј“ од заклучениот екран на iPhone, функцијата за одбивање е сè уште присутна – само е преместена на страничното копче на телефонот, познато и како копче за вклучување или заклучување. За да одбиете дојдовен повик, само притиснете го двапати. Едно притискање само го замолчува ѕвонењето, додека двојно притискање го отфрла повикот веднаш.

Овој метод е често попрактичен бидејќи ви овозможува да одбиете повик без да гледате во екранот, што е особено корисно кога не сакате да го вадите телефонот од џеб или торба.

На прв поглед, одлуката на Apple може да изгледа збунувачка, но откако ќе се разбере логиката, сè станува јасно. Интересно е што ова не беше секогаш случај – до iOS 5, дојдовните повици изгледаа исто без оглед на тоа дали телефонот беше заклучен или отклучен.

Дури во iOS 6 беше воведена опцијата „повлечете за да одговорите“, а подоцна многу Android телефони усвоија сличен пристап за да спречат случајно прифаќање или одбивање на повици.

