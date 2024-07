Иванка Трамп има 42 години, три деца и убаво извајано тело: Се буди во 5:30, го пие овој пијалок и медитира два пати на ден

0 SHARES Сподели Твитни

Иванка Трамп е надалеку позната како ќерка на Доналд Трамп, но и по тоа што е многу политички ангажиранаТаа е мајка на три деца и сопруга и покрај сите обврски, сепак успева да остане во топ форма.Иванка често е фотографирана од папараците како излегува или влегува во теретана и нејзиното извајано тело им угодува на многумина и прашуваат која е тајната на нејзиниот совршен изглед?Таа на социјалната мрежа „Инстаграм“ често објавува фотографии на кои може да се види дека секој ден оди на прошетка, јавање, вежба, но и здраво се храни, View this post on Instagram A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)Како што еднаш кажала, денот го започнува со голема чаша наполнета со вода во која цеди лимон, а потоа пие кафе.„Се будам во 5:30 наутро за да медитирам или вежбам. Сакам да бидам целосно подготвен за новиот ден пред моите деца да станат, така што моите утра ќе бидат целосно фокусирани на нив. Медитацијата е една од најважните работи што ги правам секој ден. Медитирам по дваесет минути, два пати на ден“, изјави Иванка.Како што истакна, медитацијата и помага најмногу во однос на менталното здравје бидејќи и овозможува „подобро да размислува и да остане фокусирана“.Иванка прави и „фужн“ тренинг кој комбинира јога, пилатес, танц и медитација.Покрај овој тренинг, Иванка сака да прави и кардио вежби, а пред се да вози велосипед. Таа истрча и полумаратон во 2015 година, што покажува дека со години тренира и ја одржува витката линија. View this post on Instagram A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

