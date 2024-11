Идната кралица на Шведска облече униформа, а цивилите добија летоци за да се подготват за војна

Престолонаследничката принцеза Викторија од Шведска му се придружи на поморскиот полк на воена вежба додека ја продолжува својата специјална обука за да стане офицер на вооружените сили, пишува Dailymail.

Принцезата е снимена на воена вежба во близина на Стокхолм. Насмеана и енергична, таа покажа дека не се плаши да се соочи со предизвици додека им се придружи на членовите на 1-от морски полк.

Наследничката на шведскиот трон била облечена во маскирна воена униформа, со тежок елек и војнички чизми, додека во рацете држела пушка. И покрај снежните услови, принцезата била фокусирана и подготвена за акција, носејќи ја косата во ниско опавче.

На вежбата, која се одржа во Берга, поморска база во Стокхолм, Викторија се сликаше за групна фотографија со членовите на 1-от морски полк.

Како идна шведска кралица, принцезата Викторија моментално поминува низ специјална офицерска обука за да се подготви за нејзината идна улога. Во април беше објавено дека принцезата ќе присуствува на оваа обука наесен со цел да стекне подлабоко разбирање за тактиката, воената наука и стратегијата.

„Целта ми е да ја вложам целата моја енергија на оваа обука за во иднина најдобро да ја претставувам Шведска и вооружените сили. Се радувам на интересниот и корисен период на учење со моите нови колеги“, рече тогаш таа.

Претходно, Викторија присуствуваше на тринеделен основен воен курс во Меѓународниот центар на шведските вооружени сили во 2003 година.

Воената обука на Викторија е дел од пошироката традиција меѓу европските кралски семејства. Шпанската принцеза Леонор (18), наследничка на шпанскиот трон, минатата година започна интензивен тригодишен курс на Генералната воена академија во Сарагоса.

Обуката вклучува програми на Поморската академија и Академијата на воздухопловните сили, обезбедувајќи сеопфатен увид во шпанските вооружени сили. Двајцата британски принцови Вилијам и Хари завршија воена обука. И двајцата се пилоти на хеликоптери, а црвенокосиот Хари служел како пилот на Апачи во Авганистан.

Откако Викторија ќе стане кралица, нејзината најстара ќерка, принцезата Естел, се очекува да помине низ слична обука како втора во редот за тронот.

