Изданието на Северина во костим за капење што им пркоси на годините: „Шeширот телото го чува“

Северина последните неколку дена одмара на островот Врник, а на социјалните мрежи сподели фотографии во костим за капење истакнувајќи ја својата фигура и изглед кој и пркоси на годините.Таа носеше бел костим за капење и шапка со широк обод, а ова издание на плажа го комплетираше со кафени сандали на Гучи.

Шеширот го штити телото“, вели 52-годишната пејачка со фотографиите, откривајќи дека се направени на островот Врник или Шкој како што го нарекуваат мештаните.

View this post on Instagram A post shared by Severina (@severina)

Нејзините фотографии ги инспирираа фановите на пејачката да се пошегуваат дека ова нејзино издание е всушност причината за гасењето на ИТ системите ширум светот.

„Затоа во Далмација нема струја“, се пошегувал еден од следбениците на пејачката.Северина редовно привлекува внимание со аутфитите и физичкиот изглед, а често избира брендирани парчиња со впечатлив дизајн.

Неодамна таа беше во центарот на вниманието поради маица со необичен дизајн – која изгледа како ткаенината да е влажна и проѕирна, а ја носеше на настап во Слано.

Пред неколку недели беше потврдено дека хрватската пејачка ќе ги забавува сараевчани за Нова година, а ќе настапи пред Вечните пламени на улицата Титова.

