Излезете од рутината и пробајте нешто ново вечерва: Пет моќни техники за интимно задоволство

Водењето љубов без пенетрација не е знак дека нешто недостасува, туку можност да го проширите вашиот репертоар на задоволства, да го почитувате сопственото тело и навистина да се поврзете со вашиот партнер.

Заборавете на застареното сценарио за пенетрација кое често изгледа механичко, предвидливо и недоволно возбудливо. Без разлика дали сакате да истражувате нови задоволства, да избегнувате бременост, да ги почитувате сопствените граници или едноставно не можете или не сакате да имате класичен секс – ви е достапен цел свет на задоволство. Ова се најефикасните и највозбудливите начини да уживате во сексуалноста без класична пенетрација.

Играње со гради и задник: еротска алтернатива што им се допаѓа на двајцата

Заборавете на пенетрацијата – користете го вашето тело поинаку. Сексот помеѓу гради или задник може да биде неверојатно сензуален. Сè што е потребно е малку лубрикант и добра комуникација.

Вашиот партнер може да постигне чувство слично на класичниот секс, додека вие сè уште останувате во целосна контрола на ритамот и интимноста. Оваа практика е неинвазивна, нежна и идеална за моменти кога сакате страст, но не и пенетрација.

Триење: Враќање на страста

Триењето, или сувиот секс, вклучува триење на телата со или без облека, за да се создаде стимулација. Можете да триете на бутот, стомакот, колковите на вашиот партнер, па дури и на парче мебел, додека барате идеален агол и притисок.

Овој метод ве враќа во вашите тинејџерски денови, но сега со многу повеќе знаење и свест. Со облека направена од различни текстури, како што се свила или тексас, триењето станува вистинско тактилно искуство.

Заедничка мастурбација: Интимност без ризик

Една од најинтимните и најефикасните форми на сексуална интимност без пенетрација. Мастурбирајте заедно, набљудувајте, учите, експериментирајте. Можете да лежите еден до друг, да седите лице в лице или да користите секс играчки.

Покрај тоа што е целосно безбедна, оваа практика им овозможува на партнерите да научат што им се допаѓа на другиот, без притисок, срам или очекувања. Додадете валкан разговор, светлина од свеќи и музика, и го имате целосното сексуално искуство.

Еротска генитална масажа: Задоволство на сосема нов начин

Заборавете на рутината и истражете ги техниките на еротска масажа што доаѓаат од тантрата и Кама Сутрата. Наместо да брзате кон оргазам, фокусирајте се на сензација, допир и дишење.

Кружните движења, спиралните техники и нежното тркалање на тестисите меѓу прстите можат целосно да го трансформираат искуството. Најважно од сè: не брзајте со кулминацијата – играјте со линијата помеѓу возбудата и релаксацијата.

Тантрички оргазам на целото тело: Повеќе од секс, помалку од магија

Тантричкиот пристап кон сексот може да ви донесе оргазам што се чувствува од глава до пети. Оваа практика бара пракса, но може да биде чудесно искуство. Техниката вклучува контролирање на мускулите на карличниот под, визуелизација и контролирано дишење.

Искуството станува духовно-физичка експлозија што не бара пенетрација, туку поврзување, свест и контролирана стимулација.

