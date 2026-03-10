Израелската армија објави дека го убила регионалниот командант на Хезболах

0 SHARES Сподели Твитни

Израелската армија го потврди убиството на командантот на регионалната дивизија на Хезболах, Хасан Саламех, во неделата навечер.

Саламех беше командант на единицата Насар на Хезболах и држеше неколку клучни позиции.

Израелските одбранбени сили (ИДФ) соопштија дека Саламех бил цел на израелските воздухопловни сили во јужен Либан.

Според војската, Саламех служел на неколку позиции во Хезболах во текот на годините и ја презел командата над единицата Насар откако неговиот претходник, Талеб Абдула, бил убиен во јуни 2024 година.

Израелскиот претседател Исак Херцог изјави дека Израел планира целосно да го „раствори“ Хезболах, против кој спроведува жестоки напади од 2 март.

„Ако Хезболах воопшто помисли да продолжи да вознемирува или да се заканува, едноставно не разбира што го чека“, рече Херцог во коментарите објавени од „Тајмс оф Израел“.

