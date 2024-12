Израел го нападна Јемен: Воздушни напади врз позициите на Хутите, објавени снимки (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Израелските одбранбени сили (ИДФ) потврдија дека извршиле серија воздушни напади врз цели низ Јемен. Нападите дојдоа како одговор на нападите на бунтовниците Хути, кои истрелаа неколку ракети врз цели во Израел во последните неколку недели.

Целта на ИД беше Меѓународниот аеродром Сана, електраните Хиџаз и Рас Канатиб, како и воената инфраструктура и пристаништата на западниот брег на Јемен, објави Би-Би-Си.

Во соопштението се вели дека воените цели биле користени од Хутите за „криумчарење иранско оружје“ во регионот, како и за олеснување на влезот на иранските власти.

The IDF has forcefully attacked and Yemen is in flames!This is the result of the Houthis’ relentless terror against the Jewish and Arab citizens of Israel. The Israeli Air Force planes flew 2,000 km to attack Houthi terror sites. The IDF’s long arm will reach every corner of… pic.twitter.com/ULEf9QaylM— יוסף חדאד – Yoseph Haddad (@YosephHaddad) December 26, 2024

Хутите се опишани како „централен дел од иранската терористичка оска“, а нивните напади врз меѓународните бродски и трговски патишта, според ИД, „продолжуваат да го дестабилизираат регионот и поширокиот свет“.

Пронајдете не на следниве мрежи: