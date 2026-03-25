Илон Маск гради мега фабрика за чипови: вештачка интелигенција, роботи и вселена во еден проект

Илон Маск гради мега фабрика за чипови наречена „Тера-фаб“ во Тексас за да го поддржи развојот на вештачка интелигенција, роботика и орбитални центри за податоци за „Тесла“, „Спејс Екс“ и „xAI“. Фабриката ќе произведува високо-перформансни чипови за копно и вселена, ветувајќи теравати компјутерска моќност годишно.

Илон Маск најави изградба на огромен погон за производство на чипови во САД, наречен „Тера-фаб“ , што ќе им овозможи на „Тесла“ , „Спејс Екс“ и „xAI“ да произведуваат полупроводници сами. Целта на фабриката е да поддржува вештачка интелигенција, роботика, автономно возење и орбитални центри за податоци, со кои Маск сака да ги забрза своите технолошки амбиции.

Објектот ќе биде сместен во близина на седиштето на „Тесла“ и гигафабриката во Остин, Тексас, а ќе биде заеднички управуван од „Тесла“ и „СпејсИкс“, обете компании предводени од Маск. Фабриката ќе има комплетна опрема за производство и тестирање на различни видови чипови, што ќе овозможи флексибилност во развојот на напредни системи со вештачка интелигенција.

Теравати на компјутерска моќ и фабрички цели

Маск тврди дека Тера-фаб еден ден ќе произведува дури еден терават компјутерска моќност годишно, што е клучно за плановите за развој на вештачката интелигенција и роботиката во Тесла и xAI. Иако некои експерти се скептични во однос на претходните ветувања кои беа одложени, Маск истакнува дека сегашното темпо на индустријата за чипови е премногу бавно за да ја задоволи растечката побарувачка.

„Стапката на производство е многу пониска отколку што сакаме. Или ќе произведуваме Тера-фаб, или немаме чипови, а ни требаат чипови, па затоа ќе произведуваме Тера-фаб“, рече Маск, нагласувајќи ја итноста и стратешката важност на проектот за неговите компании.

Два вида чипови за копно и орбита

Планираната фабрика ќе произведува чипови од 2 нанометри и годишно ќе поддржува помеѓу 100 и 200 гигавати компјутерска моќ на Земјата, додека во орбитата ќе може да користи до еден терават. Двата типа чипови имаат различни намени: едниот за апликации за рабови и инференција, погоден за хуманоидните роботи Robotaxi и Optimus на Tesla , а другиот за високоефикасни чипови во орбиталните центри за податоци на SpaceX и xAI.

Маск истакнува дека поголемиот дел од чиповите ќе ги користи xAI, додека прецизните рокови за почеток на производството сè уште не се објавени. Фабриката ќе ги комбинира истражувањето и производството за да обезбеди независност од глобалните проблеми со снабдувањето со полупроводници.

Орбитални центри за податоци – пресметување во вселената

Маск планира да лансира орбитални центри за податоци, почнувајќи со „ мини “ сателит со вештачка интелигенција способен да генерира 100 киловати компјутерска моќ. Овие мали сателити ќе бидат дел од мрежа што може да се скалира до ниво на мегавати, дозволувајќи им на Тесла и xAI да ја користат компјутерската моќ директно во орбитата.

Како дел од својата визија за иднината, Маск дури размислува и за лансирање сателити од површината на Месечината, како дел од поширока стратегија за „неверојатно изобилство“ на технолошки ресурси. Орбиталните центри за податоци играат клучна улога и во планираната првична јавна понуда на SpaceX , која би можела да собере до 50 милијарди долари.

Предизвици и перспективи на фабриката Тера-фаб

Експертите од индустријата предупредуваат дека производството на чипови е исклучително тешко и скапо, барајќи инвестиции од повеќе милијарди долари и современа опрема. Прашањето е дали „Тесла“ и „СпејсИкс“ ќе можат да го исполнат амбициозниот план за изградба на фабрика и производство на големи количини.

Моменталните добавувачи се TSMC, Micron и Samsung, кои веќе произведуваат чипови за Tesla. Сепак, Маск нагласува дека внатрешното производство е неопходно за неговата империја за вештачка интелигенција да има непречено и безбедно снабдување со полупроводници.

Доколку „Тера-фаб“ навистина се развие, тоа би можело да ја промени глобалната динамика на индустријата за чипови. Идејата на Маск за внатрешен развој значи дека „Тесла“, „Спејс Екс“ и „xAI“ би можеле да станат помалку зависни од надворешната понуда. Ова истовремено би го зголемило притисокот врз конкурентите и би го отворило прашањето дали другите големи компании ќе го следат истиот пат кон своите фабрики.

Што значи ова за корисниците?

За обичните корисници, Тера-фаб би можел да значи побрз развој на нови технологии – од автономни возила до хуманоидни роботи. Доколку Тесла добие стабилен извор на чипови, производи како роботите Роботакси или Оптимус би можеле да се појават на пазарот порано и со подобри перформанси. Во исто време, орбиталните центри за податоци што ги планира Маск би можеле да воведат нова ера на облак услуги, каде што компјутерската моќ не е лоцирана на Земјата, туку во вселената. Ова би можело да влијае на достапноста и цената на услугите за вештачка интелигенција за крајните корисници на долг рок.

