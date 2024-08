Илон Маск сподели бизарно видео со Трамп: Собрал над 120 милиони прегледи 

0 SHARES Сподели Твитни

Илон Маск повторно привлече внимание откако имаше интересно интервју со Доналд Трамп.Овој пат Илон Маск објави видео создадено од вештачка интелигенција во кое танцува со Трамп.Видеото набрзо собра преку 120 милиони прегледи и безброј коментари.„Хејтерите ќе речат дека ова е вештачка интелигенција“, напиша Маск во описот на видеото.Haters will say this is AI 🕺🕺 pic.twitter.com/vqWVxiYXeD— Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2024Многумина во коментарите се пошегуваа дека ова навистина се случило, и дека тие се таму, додека други ги потсетија луѓето на видеото на кое Маска танцува сам.Haters will say this is AI 🕺🕺 pic.twitter.com/vqWVxiYXeD— Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2024I prefer this pic.twitter.com/kJJEHbNkRZ— Yến Nguyễn (@YenNguyen369369) August 14, 2024

