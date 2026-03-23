Илон Маск ја лансира мегафабриката Терафаб: Со помош на вештачката интелигенција ќе се прават чипови за копнени и вселенски апликации

Во Остин, Илон Маск го објави проектот Терафаб, заедничка фабрика за чипови на Тесла, СпејсИкс и xAI, вредна до 25 милијарди долари, со цел производство на еден терават компјутерска моќност годишно.

Маск го опишува Терафаб како одговор на ограничувањата на постојниот синџир на снабдување со чипови, и покрај соработката со партнери како што се TSMC и Samsung, чиј капацитет, вели тој, покрива само околу два проценти од идните потреби на неговите компании.

Проектот ќе биде сместен во кампусот „Гига Тексас“ во Остин, а долгорочната цел е да се достигне годишно производство од еден терават компјутерска моќ, што би претставувало околу 70 проценти од моменталното глобално производство на водечката компанија TSMC.

За време на официјалната презентација, Маск објави дека Terafab нема да биде само производствен погон, туку интегрирана платформа што го обединува целиот процес на развој на чипови.

„Терафаб“ ќе развие две главни линии на чипови. Првата линија треба да ги покрие копнените потреби, вклучувајќи го и погонот за системот „Тесла“ со целосно самостојно управување и хуманоидните роботи „Оптимус“, додека втората, значително помоќна и поиздржлива, ќе биде наменета за работа во вселенски услови. Визијата на Маск имплицира дека дури 80 проценти од генерираната компјутерска моќ ќе биде насочена кон сателити со вештачка интелигенција во орбитата.

Тој тврди дека вселената нуди пет пати посилно сончево зрачење за енергија и подобри услови за ладење во вакуум, што, според него, би можело да ги направи орбиталните центри за вештачка интелигенција поевтини од копнените во рок од неколку години.

Со ова, Терафаб добива двојна улога: истовремено да ги задоволува растечките потреби на своите компании и да отвори простор за нови модели на примена на вештачката интелигенција во орбитата.

Скептиците нè потсетуваат дека некои од претходно најавените проекти на Маск, како што се Hyperloop или Cybertruck по цена од 40.000 долари, останаа на ниво на неисполнети ветувања, па затоа на Terafab се гледа со извесна претпазливост.

Доколку планот биде успешен, Терафаб би можел, според истите проценки, трајно да го реши проблемот со снабдувањето со чипови на Маск и во исто време длабоко да ја преобликува глобалната полупроводничка индустрија, од методите на производство до нови модели на користење на вештачка интелигенција на Земјата и во вселената.

