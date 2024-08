Имала 138 килограми, а потоа ослабела 64! Таа тврди дека една работа ѝ го променила животот целосно!

0 SHARES Сподели Твитни

Со своите 138 килограми, Ерин Дротлеф беше на работ на очај, но со помош од социјалните мрежи успеа да ослабе 64 килограмиСакале или не, социјалните мрежи неспорно го сменија начинот на кој живееме. Тие овозможуваат поврзување на корисниците ширум светот и ни даваат можност да ѕирнеме во животите на другите како никогаш досега.Една од луѓето кои веруваат во моќта на социјалните мрежи е мајката на три деца, Ерин Дротлеф (35), која тврди дека Инстаграм буквално и го спасил животот и и помогнал да изгуби 64 килограми, благодарение на поддршката од нејзината онлајн заедница. Сепак, не се сите убедени дека тоа го постигнала исклучиво со напорна работа – некои се убедени дека користела инекции за слабеење.Во 2022 година, Ерин доживеа драматична промена во нејзиниот живот. Додека се движела од автомобилот до училницата на нејзината ќерка, таа го повредила потколеницата.-Ми дојдоа солзи, додека други родители минуваа покрај мене мавтајќи со главата. Се преправаше дека бара нешто во торба, толку ми беше непријатно што се повредив едноставно одејќи не можев да поверувам дека се доведов до таа фаза . View this post on Instagram A post shared by Erin Drotleff (@erindrotleff)Ерин сакала да ослабе и претходно , но поради повреда на ногата морала да мирува неколку месеци, поради што нејзината тежина се искачила на речиси 138 килограми.Во ноември таа реши целосно да го сврти својот живот и си постави за цел да ослабе 45 килограми за една година.– Со години ги користев своите болки и трауми како изговор да престанам да се грижам за себе, а сега… не можев ни да одам. Тој ден му реков на мојот сопруг: „Не ми е гајле што ќе се случи во 2023 година… Ќе ја изгубам оваа тежина и ќе си го вратам животот“. Знаев дека сега е моментот или едноставно ќе загубам во овој натпревар – додаде таа. Ерин го направи токму тоа, давајќи им до знаење на своите 261.000 следбеници дека ја презема борбата. Сепак, без блиски пријатели и семејство, настрана од нејзиниот сопруг и малите деца, Ерин се бореше да ја одржи потребната мотивација да се држи до својата нова диета и режим на вежбање. За среќа, нејзините следбеници на интернет ја бодреа на секој чекор од патот. View this post on Instagram A post shared by Erin Drotleff (@erindrotleff)Ерин објаснила дека и е потребна поддршка, па решила својата борба со килограмите да ја сподели на социјалните мрежи.– Социјалните мрежи ми го спасија животот, бев осамена и немав пријатели или семејство да ме издржуваат – напишала таа еднаш. – Вашата поддршка ме одржуваше секогаш кога сакав да се откажам. Социјалните мрежи ми го променија животот и ми покажаа дека не сум сам. Животот е тежок, но со напорна работа можете да го подобрите – додала Ерин. Речиси две години подоцна, Ерин изгуби повеќе од 100 килограми и сега е посреќна од било кога. Објавувајќи фотографии на кои сјае од среќа со своето семејство, мајката на три деца сега води сопствен бизнис помагајќи им на другите да ослабат. За шест месеци заработувала двојно повеќе отколку на претходната работа.– Чувствувам дека само што почнав! Нека продолжи постигнувањето на целите и остварувањето на соништата! Тој никогаш не се откажува, никогаш “, рече Ерин на крајот.

