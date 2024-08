Има ли поубава глетка? Ги пушти градите на слобода, па заплива

0 SHARES Сподели Твитни

Поранешниот германски модел повторно ја крена температурата на мрежите.Веќе извесно време Хајди Клум ужива во летниот шарм во друштво на нејзиниот сопруг Том Каулиќ, кој е 16 години помлад од неа. Иако манекенката практикува активен одмор, таа секогаш наоѓа време да ги почести своите бројни следбеници на мрежите со фотографија.Така, таа неодамна објави видео-материјал топлес, што не е непознато за гледачите ширум светот. Како што можете да видите, Хајди за оваа пригода облекла само танга-бикини, а градите ги ослободила.Исто така, ова е една од ретките можности да се види Хајди во природна состојба, целулитот беше видлив и затоа што манекенката често уредува објави на мрежите.Има ли поубава глетка? View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

